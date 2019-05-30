〈新光金法說〉調整宣告利率看2因子 新壽年底前暫不降利率

新光金 (2888-TW) 今 (30) 日舉行線上法說，關於金管會控管高儲蓄險，新光人壽的保單策略，新壽首席精算師林漢維表示，目前新壽銷售商品之 CSM(合約服務邊際利潤)都是正的，區隔資產投報率預估到年底都足以支撐保單的宣告利率，預期年底前暫時還不會調降，不過還是要看市場變化及同業情況綜合考量。

新壽今年第一季初年度保費，較去年同期增加 13.2%、達 302.7 億元， 市佔率為 7.8%，其中，外幣保單及保障型商品為今年銷售重點，外幣保單第一季銷售金額較去年同期成長 6.5%、達 162.6 億元，佔初年度保費比重 53.7%；保障型初年度保費為 16.7 億元，較去年同期成長 24.6%。

新壽第一季總保費收入較去年同期成長 6.2% 達 717.9 億元，推動負債成本較 2018 年進一步降低 2 bps 至 4.06%。

新光金資深協理李超儒表示，目前高危險保費保障型商品對 CSM 貢獻超過 3 成，後續將嚴格控制台幣躉繳型儲蓄險，外幣保單比重將會偏高，並且持續推動外幣保單保障型商品銷售，以控管避險成本及提升新契約價值。

而在保單宣告利率部分，林漢維表示，宣告利率調不調整主要看兩個因子，分別為：保單的 CSM 是否為正，及有無利差損，目前看來，新壽的保單 CSM 都為正，區隔資產投報率預估到年底都足以支撐保單的宣告利率，甚至有獲利，因此預期到年底前都可以暫不調降宣告利率，不過林漢維強調，還是要看市場變化及同業情況綜合考量。