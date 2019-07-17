〈圓展布局智能產業〉瞄準行動視訊會議趨勢 搶攻相關商機

隨著科技發展，視訊會議為不少商業人士排除時間與空間的限制，近期在歐美流行的 Huddle Room(即時行動會議)，帶動一體式、小型視訊會議設備需求升溫，而圓展 (3669-TW) 主打視訊會議、及未來教室產品，順勢搶攻相關商機。

圓展目前主要業務群分為教育科技事業部及視訊會議事業部，占比分別為 63% 及 32%，而教育科技產品主要瞄準未來教室需求，主推 4 大產品，包含實物攝影機、平板筆電充電車、PTZ 攝影機及互動式觸控螢幕；視訊會議產品，除提供一般雲端攝影機，還有 USB 連線的攝影機、及一體式 Sound bar 等。

圓展表示，布局視訊會議已有 7-8 年時間，產品主要提供整套式視訊會議軟硬體，主機內部整合軟體應用，提供單點或多點連線視訊會議，最多一台主機能提供 2 個鏡頭畫面加 2 個簡報畫面。

近來不少新創企業群聚共享辦公室，也因此未能有專屬會議室，圓展表示，為解決會議室空間問題，除可提供會議軟體，讓企業隨時隨地透過載具參與會議，也推出結合攝影機、喇叭、麥克風的 Sound bar，可架設於移動式螢幕下方，瞄準如 Huddle Room 即時行動會議客戶。

在教育科技產品方面，圓展表示，實物攝影機適用於實驗、操作課程，可解決以往學生需要圍觀的課程模式，另外結合截圖、錄影模式，更可提供教學、圖書館歸檔等應用；而 PTZ 視訊攝影機，則有即時移動偵測、自動臉部偵測，提供 3 種模式，目前包含台北市南湖國小、中崙高中等都已經開始試辦未來教室。

此外，圓展表示，去年下半年開始推出的大尺寸觸控螢幕，主要搭載 Android 系統，老師透過連網便可將教材從雲端下載，相較於現行採用 Windows 系統的電子白板，較具優勢，因電子白板可能因重複開機或資料過多，導致使用效率降低。

圓展原為圓剛 (2417-TW) 旗下事業部，於 2008 年拆分，2011 年上市，圓剛對其持股仍約 5 成，目前在台灣、美國、荷蘭、法國、西班牙、日本、越南皆有子公司，全球也都有經銷商及代理商，在新加坡也因為拿到政府計畫專案，滲透率達 9 成以上。