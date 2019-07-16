與中國關係匪淺？矽谷創投教父指控Google叛國

矽谷創投教父 Peter Thiel 週一 (15 日) 指控 Google (谷歌) 叛美投陸，懷疑 Google 高層已徹底遭中國情報單位滲透，呼籲美國情報機構 (FBI 與 CIA) 應著手調查 Google 是否與中國解放軍合作。

矽谷創投教父也是川普心腹的 Peter Thiel 週一 (15 日) 於全美保守主義大會上演說時呼籲，聯邦調查局 (FBI) 和中央情報局 (CIA) 應該調查 Google，因為該企業與中國關係匪淺。

Peter Thiel 是 PayPal 共同創辦人 、 臉書董座 、 Palantir 投資人 、 Founders' Fund 和 對沖基金 ClariumCapital 總裁。(圖片：AFP)

Peter Thiel 週一在會中將矛頭指向 Google，接連質問 Google 的人工智慧（AI）曼哈頓計畫受到多少外國情報單位滲透？ Google 高層是否自認被中國情報單位徹底滲透？ Google 是否被中國徹底滲透，導致背棄美方轉投向與中國軍方合作？

Peter Thiel 直言 Google 行為看起來就像是叛國，並表示 Google 旗下的 DeepMind 研發的 AI 軟體應被視為軍事武器，但他在會中並沒有提供任何證據佐證。

去年 Google 宣布結束與美國軍方的合作，由於擔憂人工智慧 (AI) 變殺人武器，今年 3 月終止與美國軍方的 Maven 無人機計畫，不再續約。

Google 先前傳出研發中國版搜尋引擎，進行秘密的蜻蜓計畫 （Project Dragonfly），被外界幫助打壓民主和人權，Google 高層拒絕完全排除開發此引擎的可能性。

美國總統川普 3 月 17 日曾推文指控，Google 正幫助中國和中國解放軍，而不是幫助美國。

美軍參謀首長聯席會議主席 Joseph Dunford 亦曾表示，Google 在中國的發展讓中國解放軍間接 / 直接受益。

6 月初多家外媒透露，美國司法部正在準備對 Google 展開反壟斷調查，若聯邦調查局 (FBI) 和中央情報局 (CIA) 也加入審查，Google 未來形同腹背受敵。