與中國關係匪淺？矽谷創投教父指控Google叛國

矽谷創投教父 Peter Thiel 週一 (15 日) 指控 Google (谷歌) 叛美投陸，懷疑 Google 高層已徹底遭中國情報單位滲透，呼籲美國情報機構 (FBI 與 CIA) 應著手調查 Google 是否與中國解放軍合作。
矽谷創投教父也是川普心腹的 Peter Thiel 週一 (15 日) 於全美保守主義大會上演說時呼籲，聯邦調查局 (FBI) 和中央情報局 (CIA) 應該調查 Google，因為該企業與中國關係匪淺。
Peter Thiel 週一在會中將矛頭指向 Google，接連質問 Google 的人工智慧（AI）曼哈頓計畫受到多少外國情報單位滲透？ Google 高層是否自認被中國情報單位徹底滲透？ Google 是否被中國徹底滲透，導致背棄美方轉投向與中國軍方合作？
Peter Thiel 直言 Google 行為看起來就像是叛國，並表示 Google 旗下的 DeepMind 研發的 AI 軟體應被視為軍事武器，但他在會中並沒有提供任何證據佐證。
去年 Google 宣布結束與美國軍方的合作，由於擔憂人工智慧 (AI) 變殺人武器，今年 3 月終止與美國軍方的 Maven 無人機計畫，不再續約。
Google 先前傳出研發中國版搜尋引擎，進行秘密的蜻蜓計畫 （Project Dragonfly），被外界幫助打壓民主和人權，Google 高層拒絕完全排除開發此引擎的可能性。
美國總統川普 3 月 17 日曾推文指控，Google 正幫助中國和中國解放軍，而不是幫助美國。
美軍參謀首長聯席會議主席 Joseph Dunford 亦曾表示，Google 在中國的發展讓中國解放軍間接 / 直接受益。
6 月初多家外媒透露，美國司法部正在準備對 Google 展開反壟斷調查，若聯邦調查局 (FBI) 和中央情報局 (CIA) 也加入審查，Google 未來形同腹背受敵。