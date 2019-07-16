〈財報〉營收、獲利優於預期 高盛盤前股價漲近1.8%

高盛 (GS-US) 今 (16) 日公布 2019 年第 2 季財報，營收、獲利，皆優於市場預期，美股盤前，高盛股價漲近 1.8%。

台北時間週二晚間 9 點 11 分，Investing.com 報價顯示，高盛盤前股價上漲 1.78 %，至 215.30 美元；昨 (15) 日高盛股價收跌 1.12%，至 211.54 美元。

高盛盤前股價上揚。(圖：翻攝自 Investing.com)

關鍵數據

高盛第 2 季營收年減 2%，至 94.6 億美元，但優於 Refinitiv 調訪分析師預期的 88.3 億美元；純益為 24.2 億美元，每股純益 (EPS) 為 5.81 美元，亦優於分析師預期(4.89 美元)。

第 2 季股票銷售和交易業務營收年增 6%，至 20.1 億美元；固定收益、外匯及大宗商品業務 (FICC) 營收年減 13%，至 14.7 億美元。

第 2 季投行業務營收年減 9%，至 18.6 億美元；投資管理業務營收年減 14%，至 15.9 億美元；投資與貸款業務營收年增 16%，至 25.3 億美元。

高盛公布第 2 季財報。(圖：翻攝自高盛財報)

公司看法

高盛執行長 David Solomon 表示，上半年的業績鼓舞了我們，高盛將繼續從不斷成長的全球經濟中受益。

富國銀行 (Wells Fargo) 資深銀行分析師 Mike Mayo 在最新報告中寫道，David Solomon 接任執行長以來，高盛正持續取得進展，其股票收益表現超出預期。