可可果肉再利用 雀巢新配方巧克力 不加糖也一樣甜

現代消費者追求健康，愈來愈注意所吃的食品到底含有哪些成分，在這樣的潮流下，雀巢食品 (Nestle SA) 研發出不額外添加糖分的巧克力配方，從可可樹的剩餘材料中提煉出能增加甜味的材料。

該公司利用專利技術，把覆蓋在可可種籽外的白色果肉製成粉狀原料，利用它天然所含的糖分，做為巧克力產品的甜味來源。雀巢計畫於今年秋季，在日本先推出使用這種配方生產的 70% 黑巧克力 KitKat 產品。

總部設於瑞士的雀巢表示，這種配方不需額外添加糖分，況且，過去可可果肉多半都只是直接被丟棄，不曾再利用過。雀巢糕餅事業主管表示，這個做法未來也可能應用在牛奶巧克力或白巧克力的產品當中。

現今消費者愈來愈注意自己的健康與身材，各國政府也致力於降低國民過胖與糖尿病等問題，這使得各家以糖果點心為主力產品的廠商都感到莫大壓力，必須調整產品因應。身為產業龍頭之一，雀巢近幾年都在尋找用更少的糖、帶來更多甜味的方法。

未來雀巢將把這項提煉可可果肉的技術用在其他國家的糕點餅乾等產品上，況且糖是成本相對低廉的原料，如果使用可可果肉成分，可以打造感覺更高級的產品。

現有的 70% 黑巧克力 KitKat 裡面，每份含有 12.3 克的糖；但使用可可果肉配方的產品，含糖量相當於現有產品的 60%。減糖的確是一大優點，這是雀巢想方設法盡最大可能利用原料之際，所發現的附加優點。

在瑞士證交所掛牌的雀巢，周二 (16 日) 台北晚間 7:10，雀巢下跌 0.59%，報每股 101.82 瑞郎。