統一產品創新火種寄託80億元營收的熊津食品

文●陳承璋

統一產品創新火種寄託 80 億元營收的熊津食品

在統一企業的股東會上，當整排的主管都穿著正式黑西裝端正坐著，就只有董事長羅智先一人身著紫色亮西裝外套，顯得十分突兀。

這 2、3 年來，只要他在公開場合亮相，他的穿著總是引起所有人驚呼連連，橘、黃、綠等，堪稱最難搭的顏色他都穿過。身為全台最大食品集團董事長，羅智先的穿著，就跟他這幾年的集團策略一樣：「做自己」。而他想把逾 50 年老招牌變得獨特的重要一步，在於統一去年底花 70 億元購併的韓國食品企業熊津。

熊津食品在韓國最具代表性的特色健康飲料大麥汁、蘆薈飲擁有高市占率，尤其在大麥汁的市占率顛峰曾超過 8 成。

熊津營收約新台幣 80 億元，對於年營收 4 千 3 百億的統一，規模算小，但被羅智先寄予厚望稱，「熊津能替統一建立亞洲大平台。」

這個亞洲大平台，最大的市場就是中國，飲品又是統一中控最大營收來源，去年達人民幣 126 億元，占中國營收近 6 成。熊津所掌握的健康飲品技術，又與中國趨於健康的飲料市場趨勢相同，併下熊津取得人才與技術，就能快速攻下這個灘頭堡。

曾重金促銷槓康師傅

營收增 3 倍，卻虧逾 5 億

然而，為什麼統一對於熊津技術的需求如此強烈？起因竟是過去統一與頂新的泡麵大戰，讓羅智先學到的一個教訓。去年營收人民幣 217 億元的統一中控，分為 2 大事業，泡麵與飲料。其實，2008 年時，統一中控泡麵營收僅 22 億元，只是個市場小咖。

轉折關鍵，在於 2008 年研發出老壇酸菜牛肉麵，僅 5 年時間，竟讓統一中控泡麵市占威脅到康師傅龍頭地位，營收飆至 78 億元。但後來引發其他品牌的模仿，更引起統一與頂新的「火腿腸」大戰。

為了奪回市占，康師傅推出買酸菜牛肉麵每碗都送火腿腸的促銷，統一選擇正面迎擊，竟也跟著梭哈，這台灣兩強的泡麵大戰延燒了 17 個月，估計共送出 40 億根火腿腸。

1 包低價牛肉泡麵不到人民幣 4 元，1 根火腿腸就要人民幣 3 毛錢，占售價 7％，微利低價泡麵還要送火腿腸，雖然營收幾乎成長了 3 倍，但 2014 年上半年統一泡麵事業竟虧損人民幣 1 億 1 千 6 百萬元（約合新台幣 5 億 2 千萬元）。

越賺越賠情況，讓羅智先恍然大悟，沒技術門檻的低價產品，很快會被模仿、取代、最後被超越，只能陷入削價競爭。

「最大問題是沒做自己」

改拚研發，要對手模仿不來

從這年開始，讓統一策略大轉向，「統一過去最大的問題就是沒有做自己，」當年的羅智先對外宣示，要以研發為導向，積極做自己，也是從這年開始，羅智先彷彿念經一樣，到哪裡都不斷強調要「做自己」。

之後，統一推商品的邏輯，著重於研發，比如，檸檬海鹽風味水「海之言」從配方到外觀都有專利，因為口味獨特，創下統一進軍中國 22 年，首支第 1 個月銷售就突破 1 百萬箱的飲料，1 年可貢獻人民幣 20 多億元營收。

韓國跟日本食品工業都走在台灣之前，「併下熊津，就是要補足技術上的缺口，」一名業內人士說，這表示研發碰上了瓶頸，需要有不同技術與供應鏈來找突破。當技術與口味有了突破，才能脫離低價泥淖。

除了找技術，羅智先形容購併熊津是要蓋一座廟，吸引更多信徒（消費者）。統一進入羅智先時代後，就先後發動 5 次購併，範圍從果汁到生技廠皆有，「我們購併都是策略性購併而非投資性購併，」他說。

其實羅智先本就擅長透過購併來補足集團的不足，而他的原則是品牌、通路、廠房、人才，只要有一個符合，都不排除購併的可能。如同 2008 年前後花了逾 10 億元購併的德記洋行，買的就是德記洋行旗下開喜烏龍茶擁有的檳榔攤、宴會廳等特殊通路，補足統一僅有便利商店通路的不足，進而接觸這些通路的信徒。

收購熊津，買的更是熊津韓國血緣的品牌力，蓋一間凝聚更多「韓粉」的廟。「畢竟韓國文化已經成為整個亞洲共同的語言了，」一名法人分析。這，也是羅智先研發之外的第 2 個策略，也就是讓產品品牌化，如同這 3 年來，即便是老產品紅茶與綠茶，都撒下大筆行銷費用結合電競、街舞等，朝個性化做轉型。

未來統一的產品，會有多「獨特」足以讓統一更加做自己？將是羅智先這 70 億，花得值不值得的觀察重點。

本文刊登於《商業周刊》1650 期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

來源：《商業周刊》 1650 期

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