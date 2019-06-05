安心食品評估新投資項目 瞄準二大項目

連鎖餐飲業者安心食品 (1259-TW)(摩斯漢堡) 今 (5) 日召開股東常會，通過 107 年度營業報告書及決算表冊案，以及盈餘分派案，安心指出，未來將持續善用智慧科技提升服務流程，同時也正進行新的投資項目評估，包括擴大外送服務和植物工廠。

安心食品去年合併營收 52.52 億元，年增 6.77%，稅後純益 1.41 億元，年減 16%，每股純益 (EPS)4.36 元，至去年底全台總店數 265 家店，年增 7 家。

安心指出，正積極投入服務流程科技化、自動化的發展，已新增 Kitchen Monitor 來提升廚房製餐效率。

此外，正評估新的投資項目，包括新增外送服務和植物工廠，期優化服務效率與品質、提高後勤管理；而後續除了仍會伺機展店，將更強調各店的特色經營，深耕與社區互動關係。

安心也強調，隨著食安意識日益受重視，將加強多重安全檢驗、嚴選食材，更廣泛推展生產履歷制度，公司品保單位每月皆會到店舖做不定期抽檢，並到供應商端做產線環境訪查，嚴格執行源頭管理，並配合第三單位檢驗。

而在海外市場上，安心在中國的轉投資尚處於虧損狀態，後續將加速開發符合在地口味的商品，力拚擴大營收成長的幅度，加速邁向獲利。

安心進一步說明，在中國市場是與日本摩斯合作，以六省一市為基礎，未來仍將拓展至其他區域。