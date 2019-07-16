〈機構報告〉IDC：亞太區物聯網支出將於今年奪冠

根據調研機構 IDC 最新的報告顯示，亞太地區將在 2019 年成為全球物聯網 (IoT) 資本支出最多的地區，達到 3986 億美元，佔比為 34.7%，其次是美國和西歐分別佔 27.3% 和 21.2%。

在亞太地區當中，中國是物聯網資本支出最高的國家，預估在 2019 年的相關資出總額為 1686 億美元，其次是韓國和印度，在 2019 年地物聯網相關支出預估分別為 262 億美元和 206 億美元。

報告中指出，物聯網服務是 2019 年最大的科技族群，有 946 億美元資金投入傳統 IT 和安裝服務，以及非傳統的設備和運營服務。物聯網硬體資本支出則為 916 億美元，主要以模組 / 傳感器超過 748 億美元的採購為主。物聯網軟體支出則為 393 億美元，並將在五年內 (2018-2023 年) 中成長最快，複合年增率 (CAGR) 為 14.4%。物聯網服務支出的複合年增率則為 12.6%。

IDC 亞太區高級研究經理 Ashutosh Bisht 表示：「在亞太地區，中國、南韓、台灣、香港和新加坡等政府提供了大量支持和授權，以促進所有主要產業的物聯網發展，特別是在能源、運輸、製造業、農業、政府機關、醫療保健和零售業。」

此外，Bisht 也表示：「5G 所帶來地低延遲更高頻寬的特性，將有助於加速物聯網應用地成長，例如影音方面的應用。」

至 2023 年，在物聯網解決方案上支出最多的三個產業預期為離散製造、連續製造和公用事業。這三項產業預估將佔今年全球總支出的近 40%。其中，在公用事業中，有超過一半的物聯網支出將用於智慧電網。此外，在預測期間內復合年增率最高的產業則為建築業 (15.0%)、電信業 (14.2%) 和醫療保健業 (13.6%)。

IDC 亞太地區物聯網和電信副總裁 Hugh Ujhazy 表示：「今年在亞太地區的物聯網資本支出繼續保持樂觀。企業積極投資硬體、軟體和為支持自家業務的物聯網相關服務，他們的下一個挑戰將是能找到幫助企業管理、處理和分析所有這些相關事物所產生數據的解決方案。」