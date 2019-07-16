【華冠投顧】多頭沒變心 強股續輪動 《保瑞、致新》紛創新高 哪個「族群」將綻放光芒?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股小漲，三大指數續創歷史新高，今日大盤在除權息蒸發約 20 點指數空間的情況下跟進墊高，終場大盤 + 9 點，OTC 指數 + 0.17%。

今日大盤雖然價平量平，但若以還原權息角度來看，其實已非常接近 5/3 的今年最高點 11097，換句話說，自 5/30 昇楷看好台股會正式啟動多方反擊迄今，實質上大約漲了 800 多點。

在波段漲幅已大的情況下，行情還能持續推升嗎？今天買咖啡，遇到個媽媽，問說台股是不要要崩盤了「聽說七月底聯準會降息後，美股會崩，然後台股就會跟著崩」，由她的疑慮可以得知，目前市場防備之心濃厚，正常情況下行情反而不會那麼快結束。

若怕 "市調" 以偏概全，那麼看看大盤融資餘額，在指數即將回升到今年高點的當下，融資卻還回復不到一半。此外，本波現貨上漲過程中另類的 "輸家"～外資（因為沒怎麼買，都沒賺到），庫存回補程度也相當有限。試問，在五月份低檔區狂收外資籌碼的大咖贏家該怎麼出貨？

結論是，"漲多就是最大的利空" 固然沒錯，然而不經邏輯判斷就預設高點、預設利多即將出盡卻是逆勢的做法，反而拉高了操作風險。

如同昇楷 5/30 抓到摩台結算日就是波段起漲點之前先見到「止跌徵兆」一般，這邊要反轉前理應也會先見到「價量配合異常」、「本波輸家投降」、「內資大咖轉向」三大「止漲徵兆」，在風險訊號都沒出現的當下，操作上宜避免猜頭摸頭，即便盤面真的出現警訊，昇楷自會於盤後文詳細分析，也會在 Line@投資社群第一時間提醒大家。

＜生技族群＞

月初看好 7/25～7/28「2019 亞洲生技大展」將帶動族群表現，這段期間以來果真有不少生技股輪流攻堅，今日更成為盤面上最整齊的強勢族群。像是《4107 邦特》、《1784 訊聯》、《4104 佳醫》... 等，紛紛創下波段或今年新高。

於 7/2【飆股高峰會】免費分享的《(生技奇峰) 6472 保瑞》，今日最高價與收盤價同創今年新高，還原權息則逼近歷史高點，在上檔無壓的大結構下，盤中即時學員仍跟著指令動作即可，有跟上車的好友請自行決定想賺多少。

＜被動元件族群＞

上週五被動元件族群出現整理尾端跡象，不過節骨眼上龍頭《2327 國巨》卻遭外資再次補槍降評，拖累昨日整個族群普遍回檔，所幸三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》的主要短線支撐都有守，追殺量也不大，加上二線股相對持強，因此研判這個族群反應完利空之後仍有一搏機會。

今日《2327 國巨》高點突破昨日利空高點、《2492 華新科》更直接收過昨高，此舉暗示利空帶來的衝擊並不嚴重且漸漸有鈍化跡象，只是在這個族群的選股依舊以線形結構相對強勢的二線股為較佳選擇。

＜操作策略＞

端午節至七月上旬，昇楷看好的主要族群為『散熱』、『砷化鎵』、『PCB』，像是《3324 雙鴻》、《6230 超眾》、《3105 穩懋》、《2455 全新》、《6278 台表科》... 等，分別都在贈送的資料或盤後分析文同步分享給了大家，然而因為其後急漲造成正乖離都拉得很大，所以這一兩週來陸續把獲利資金投入新的標的。

除了前述『生技』、『被動元件』族群以及 IC 設計股《8081 致新 (推心置腹)》之外，近日『光學』族群當中有不少個股同時出現整理末端跡象，值得鎖定。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。