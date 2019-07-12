未依約採購美國農產品？陸官員：貿易談判有進展前不會大量購買

美國總統川普日前於推特發文，抱怨中國未依約增加對美國能產品的採購；對此，《彭博社》引述知情中國官員說法，稱在貿易談判取得具體進展前，中國不會大量購買美國農產品。

美國商務部昨 (11) 日公布的數據顯示，在 20 國集團 (G20) 川習會後，中國對美國農產品的購買，不增反減；上週，中國購買了 12 萬 7800 噸美國黃豆，較前一週大減約 79%。

川普於推特發文抱怨，稱中國令美國失望，「他們到現在都還沒向我們偉大的農民們買農產品，他們說他們會買，希望很快就會開始！」

不具名中國官員表示，中國已開始準備購買包括黃豆在內的美國農產品，但在貿易談判取得具體進展前，不會大量購買，只會進行小額採購。

陸媒《環球時報》總編輯胡錫進於推特上寫道，G20 大阪峰會只是讓中美兩國達成共識，而非中國對美國的單方面承諾，盼美國尊重平等原則，盡快取消對華為的制裁。

上海 JC Intelligence 分析師 Li Qiang 認為，中國不太可能於短期內，大量採購美國農產品，主要障礙仍在於華為禁令，以及先前加徵關稅所引發的緊繃關係。

中國商務部發言人高峰週四指出，中美雙方將按照兩國元首共識，在平等、尊重等基礎上，重啟經貿磋商；他並強調，「中方的核心關切，必須得到妥善解決。」

高峰也呼籲，美方應盡早取消對中國企業的打壓和制裁，「我們敦促美方落實承諾，盡快停止動用國家力量打壓中國企業的錯誤做法。」

美中重啟貿易談判，但雙方距離達成協議，仍有一段長路；美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，本週二與中國國務院副總理劉鶴、商務部長鍾山通電話，這是自貿易戰休兵以來，雙方高階官員首度接觸。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 透露，雙方仍有幾項重要議題待解，能否達成貿易協議，還在未定之天，就像美式足球，「已來到達陣區前 7 碼，卻無法攻進達陣區。」

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)