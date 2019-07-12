批WSJ、人民日報製造「垃圾」 白宮顧問：別相信貿易談判的報導

美中重啟貿易談判，白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 今 (12) 日表示，無論美國或中國媒體，有關貿易談判的新聞，都不值得相信，例如《華爾街日報》(the Wall Street Journal)和《人民日報》，便產製了大量「垃圾」報導。

納瓦羅並未舉證支持其觀點，他在接受 CNBC 專訪時僅強調，除非消息是來自美國總統川普，或貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)，否則與貿易談判相關的報導，內容都不夠可靠。

納瓦羅說，他對媒體編撰故事的手法知之甚詳，「他們只是在塑造貿易談判的故事，卻沒有任何見解。」

本週一，《華爾街日報》報導稱，中國不會增加對美國農產品的採購；而川普日前於推特發文抱怨，指中國未依約購買美國農產品，似乎證實了該報導的內容。

美中兩國距離達成貿易協議，仍有一段長路；賴海哲和美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，本週二與中國國務院副總理劉鶴、商務部長鍾山通電話，這是自貿易戰休兵以來，雙方高階官員首度接觸。

納瓦羅稱，貿易戰當前正處於「平靜期」，且賴海哲和梅努欽可能很快就會一同前往北京。

中國商務部發言人高峰週四指出，中美雙方將按照兩國元首共識，在平等、尊重等基礎上，重啟經貿磋商；他並強調，「中方的核心關切，必須得到妥善解決。」

高峰也呼籲，美方應盡早取消對中國企業的打壓和制裁，「我們敦促美方落實承諾，盡快停止動用國家力量打壓中國企業的錯誤做法。」