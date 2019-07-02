看準物聯網73兆元物聯網商機 台灣之星明年連網數目標成長10倍

台灣之星今 (2) 日宣布物聯網耕耘成果，應用領域過去 1 年來，翻倍成長到 24 個，包括智慧車隊、智慧照護、智慧販售機及智慧農業等，展望後市，台灣之星表示，2020 年全球通訊產業規模可達 2.36 兆美元 (約新台幣 73.16 兆元)，其中物聯網將可占整體比重達 13%，而台灣之星的目標，今年整年連網數，要較去年成長 2 成，明年更要成長 10 倍。

台灣之星積極拓展物聯網，過去 1 年來，從原本車聯網等 12 個領域，擴增至 24 個領域，包括智慧照護、智慧販售機、智慧農業及智慧安全城市等，其中，零售販賣機搭上無人商機熱潮，門號數年增 245%，車機應用門號數也年增 280%，表現相當亮眼。

展望後市，台灣之星行銷部資深副總朱曉幸表示，明年通訊產業商機將達 73 兆元，其中物聯網將占 13%、約 9 兆元，無疑是人工智慧與大數據外，電信業的重要發展範疇，台灣之星除持續擴大物聯網布局，增加營運動能，目標今年整年連網數要年增 20%，明年連網數更要比今年再成長 10 倍。

資安方面，台灣之星設立「連網管理平台」，提供企業客戶傳輸技術、連網管理及大數據分析等解決方案，目前合作對象為各企業與政府機關，客戶數年增 83%。

門號數部分，台灣之星表示，目前已進入物聯相關應用場域實測，找出需求與痛點，因此推出業界首創的總量計費型，及月租型等資費方案，讓門號數年增達 13.3 倍。