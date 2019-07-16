美國財長：接近達成債務上限協議 否則最快9月初斷炊

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週一 (15 日) 表示，川普政府和國會「非常接近」就提高美國債務上限達成協議，並將設定未來 2 年的總體支出水準。

梅努欽近來一直與眾議院議長 Nancy Pelosi，針對債務上限的提高或暫停展開協商。梅努欽表示，目前民主黨及共和黨都傾向將債務上限問題，與 2020 和 2021 財政年度的支出水準設定一起，達成共同協議。

梅努欽說：「我們預計就債務上限和預算協議達成一致意見，這是第一選擇。我認為我們非常接近達成協議，但你知道，這些交易非常複雜。」

梅努欽表示，儘管有希望同時達成兩個問題的協議，但國會在 8 月休會前，至少要先解決債務上限問題，避免政府可能在 9 月初斷炊。

據 Pelosi 助手表示，雙方會談到週一晚間 7 點左右，計畫週二繼續協商。

美國財政部自 5 月份以來一直警告，政府可能在夏末就耗盡支付政府帳單的能力，上週最新的估計表明，財政枯竭的時刻可能在 9 月初就出現。如果舉債授權不能延長，財政部將難以償還超過 22 兆美元的公共債務，一旦債務違約，恐動搖全球金融市場。

此外，如果不能繼續舉債，最後還可能造成政府大幅減支及部分關門，多數共和黨及民主黨人均不願見此情況出現。

Pelosi 週六致信梅努欽，呼籲平等增加軍事和非軍事計畫的資金，她還表示，任何預算協議都要包括在未來兩個財政年度，增加 220 億美元，用於支付去年通過的退伍軍人醫療系統的改革費用。