中國6月零售銷售年增9.8% 創15個月新高

中國統計局今 (15) 日公布，6 月份中國消費品零售總額人民幣 3.39 兆元，年增 9.8%，創 15 個月新高，預期 8.5%，前期 8.6%。今年上半年，消費品零售總額達人民幣 19.5 兆元，年增 8.4%，比第一季成長 0.1 個百分點。

圖: 中國統計局

若依照地區來看，上半年城鎮消費品零售額人民幣 16.69 兆元，年增 8.3%；鄉村消費品零售額人民幣 2.83 兆元，年增 9.1%。其中，6 月份城鎮消費品零售額人民幣 2.9 兆元，年增 9.8%；鄉村消費品零售額人民幣 4919 億元，年增 10.1% 。

上半年，中國網路零售額人民幣 4.82 兆元，年增 17.8%；其中，實物商品網路零售額人民幣 3.82 兆元，年增 21.6%，占中國社會消費品零售總額的比重達 19.6%。

今年上半年，中國人均消費支出人民幣 10330 元，年增 7.5%；其中，城鎮居民人均消費支出人民幣 13565 元，年增 6.4%，農村居民人均消費支出人民幣 6310 元，年增 8.7%。

消費結構來看，排名前三大分別為，食品煙酒、居住、交通通信，比重分別為 28.6%、23.1%、13.4%。

圖: 中國統計局

中國統計局表示，中國經濟成長的結構在不斷改善，以消費對經濟的貢獻率來看，今年上半年消費成長對經濟增長的貢獻率超過 60%，達到 60.1%，且消費的品質也正持續提升中。