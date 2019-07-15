中國第2季GDP創27年新低 川普：這就是他們想達成協議的原因

中國官方數據顯示，該國第 2 季國內生產毛額 (GDP) 年增率僅 6.2%，創 27 年新低；對此，美國總統川普今 (15) 日於推特發文，稱貿易戰導致數千家企業離開中國，衝擊經濟，「這就是中國想和美國達成協議的原因」。

川普稍早於推特發文，稱中國希望和美國達成協議。(圖：翻攝自川普推特)

中國國家統計局週一發布最新數據，受貿易戰和內需趨緩影響，第 2 季 GDP 年增 6.2%，雖符合預期，但較首季下滑 0.2 個百分點，創 27 年來單季最差表現。

川普稍早於推特寫道，中國第 2 季經濟成長，創 27 年來最差表現，美國對其加徵關稅，導致許多企業離開中國，移往不受關稅影響的國家，數千家公司正在外移。

川普強調，「這就是中國想和美國達成協議的原因」，美國已從中國徵得數十億美元關稅，且可能還會更多，這些關稅都由中國買單，而非美國納稅人負擔。

美中重啟貿易談判，但雙方距離達成協議，仍有一段長路；美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，上週二與中國國務院副總理劉鶴、商務部長鍾山通電話，這是自貿易戰休兵以來，雙方高階官員首度接觸。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 透露，雙方仍有幾項重要議題待解，能否達成貿易協議，還在未定之天，就像美式足球，「已來到達陣區前 7 碼，卻無法攻進達陣區。」

白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 上週五說，貿易戰當前正處於「平靜期」，賴海哲和梅努欽可能很快就會一同前往北京。