再開水龍頭 中國人行兩日共放4600億人民幣流動性

中國人行今 (16) 公告指出，由於繳稅高峰因素影響，今日以利率招標方式進行人民幣 1600 億元逆回購操作。此次操作期限為 7 天，利率為 2.55%，這是中國人行連續 16 個交易日未進行逆回購操作後，再度釋出短天期資金，同時也是 7 月以來首度實施逆回購操作。

昨 (15) 日中國人行超額延展 MLF，配合第三次的定向降準，共釋出人民幣 3000 億元長期資金，加上今日的操作，中國人行連續兩日向市場釋放人民幣 4600 億元短期、長期活水，符合市場先前預估中國人行將在下半個月開始調節流動性。

(資料來源: Wind)

不過，即使中國人行釋出資金，今日各天期的上海銀行間同業拆款利率 (Shibor) 仍走高；其中，隔夜和 7 天利率分別為 2.725%、2.724%，較昨日分別上漲 10.75 個和 5.5 個基點；14 天利率為 2.88%，則較昨日上揚 24.2 個基點；一年期利率達 3.096%，較昨日上揚 0.3 個基點。

業內人士預計，短期內中國人行仍可能繼續進行一定金額的逆回購操作，但隨著稅期高峰逐漸過去，中國人行會慢慢回收市場流動性。下周面對大額 MLF(人民幣 5020 億元) 到期，中國人行將如何進行對沖操作將是市場關注焦點。

此外，有分析師認為，中國人行展延 MLF 主要是為引導長期利率適度下滑，並滿足流動性的結構性需求，拉長資金供給期限，改善金融機構流動性指標。目前，市場流動性分層狀況有所改善，同業存單發行漸漸回歸正常，有利於降低銀行負債端成本。