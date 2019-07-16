遠水不救近火 陸流動性短期緊長期鬆

截至昨 (15) 日為止，中國人行已連續 16 個交易日未在公開市場進行操作。不過，中國人行表示為對沖繳稅等因素影響，維護銀行體系流動性合理充裕，針對到期的人民幣 1885 億元 MLF，將擴大展延，並對中小銀行進行增量操作，總投入金額達人民幣 2000 億元，利率 3.3%。

此外，中國人行在 5 月 15 日宣布對縣域農商行進行的定向降準第三次 (最後一次) 實施日期也已在昨 (15) 日進行，釋放長期資金約人民幣 1000 億元。第一次及第二次定向降準已分別於 5 月 15 日及 6 月 16 日實施。這三次定向降準共釋出人民幣 3000 億元。

7 月份為企業繳稅高峰期，加上有大量 MLF 到期，市場流動性備受關注。即使中國人行昨日釋出流動性，但屬於中長期資金，對於短期資金需求幫助不大。從短期利率來看，上升走勢仍未停歇。

7 月 15 日，各天期 Shibor 全面上漲，其中隔夜 Shibor 上漲 38.25 個 BP，達 2.6175%；7 天 Shibor 上漲 11 個 BP，達 2.669%；14 天 Shibor 上漲 26 個 BP；達 2.638%。

(資料來源: wind) 短期 shibor 走勢

在質押式回購利率方面，截至 7 月 15 日，DR001 報 2.6165%，DR007 報 2.6633%。

中國人行昨 (15) 日的公開市場操作釋出的均是中長期流動性，而在 7 月 23 日還將有人民幣 5020 億元的 MLF 到期，市場預估下半個月中國人行可能還會適時進行逆回購，以應對短期流動性波動。

對於後期中國人行的貨幣政策方向，中國人行官員表示，下一步中國人行會依照穩健貨幣政策的要求，綜合考慮銀行體系的流動性狀況、貨幣市場利率走勢，及市場預期等因素，在公開市場靈活操作，以保持貨幣市場流動性合理充裕。

而市場關心的同業存單方面，目前同業存單市場已經回穩，同業存單發行速度和發行成功率逐漸正常，且發行利率也有所下降。根據 Wind 數據顯示，截至 7 月 15 日，7 月份同業存單實際發行規模為人民幣 6365 億元，發行成功率約 82.5%，平均發行利率為 2.9639%，較 6 月份下跌 124 個 bp。

