電商需求增長 普洛斯以近40億美元價格收購倉庫業主IPT

據外電報導，全球最大的工業房地產投資信託公司普洛斯 (PLD-US) 在周一 (15 日) 表示，同意以 39.9 億美元的價格收購房地產投資信託和倉庫業主 Industrial Property Trust(IPT)，擴展公司業務，以應對市場需求，如亞馬遜 (AMZN-US) 和聯邦快遞 (FDX-US) 等。

近期以來，受惠於大型電商對工業房地產需求日益增長，以及通常不受市場劇烈波動影響的特性，有越來越多的投資者被吸引到倉庫物業類別。在 2018 年第四季，倉庫空置率為 7%，可以說是自 2000 年的網路泡沫以來的最低數字。

總部位於舊金山的普洛斯是美國最大的房地產投資信託基金之一，市值 510 億美元，近年來積極關注多個大型投資，投資組合為 7.86 億平方英尺。去年 4 月，該公司也以 80 億美元的價格收購了不動產投資信託公司 DCT Industrial Trust Inc.。

而即將被收購的 IPT 由 Black Creek Group LLC 所有，該公司是一家專注於房地產的私募股權公司。IPT 在美國 21 個州擁有 3760 萬平方英尺的工業產權，並擁有包括亞馬遜和聯邦快遞在內的承租客戶。

Black Creek 集團執行長 Raj Dhanda 表示：「工業類別持續成為商業房地產業中最強勁的區塊之一，空置率創歷史新低，並且需求超過供應。」

普洛斯與 IPT 的交易包括 236 個物業組合，同時擴大了普洛斯在南加州、舊金山灣區、芝加哥、亞特蘭大、達拉斯、西雅圖和紐澤西的地位。該交易預計將在 2019 年第四季或 2020 年初完成。

普洛斯投資長 Eugene Reilly 表示：「這是一個極具吸引力的機會，可以達成符合我們美國投資策略和藍圖的優質資產組合。」