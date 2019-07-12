特斯拉控告前華裔員工竊取自駕技術、並企圖交予中國企業

根據外媒報導，在今年 3 月時，美國特斯拉 (TSLA-US) 控告前華裔員工曹光植。說曹企圖將含有自動輔助駕駛功能「Autopilot」原始碼的壓縮檔案，交給中國的汽車新創公司「小鵬汽車」。而在 11 日所公開的法庭文件顯示，曹光植承認自己曾於 2018 年底，將包含 Autopilot 原始碼的壓縮檔案，上傳到他個人的 iCloud 帳戶。

(圖片：Investing.com)

然而對於特斯拉對他所作出之竊取公司企業機密方面的指控，曹光植則是予以否認，說他只是忘了將 iCloud 的檔案消除。也說他在離職之後，並沒有將 Autopilot 相關的企業機密用於其它方面，也沒有交給中國企業。

而在另一方面，特斯拉說曹光植是可獲得允許讀取 Autopilot 原始碼的，約 40 名成員當中的一人。並指控他於 2018 年 11 月時，在受到小鵬汽車的請託後，於 2018 年底違反與特斯拉之間的聘僱合約，將包含 Autopilot 原始碼的完整拷貝等，共約 30 萬個檔案的壓縮檔，傳送到個人的 iCloud 帳戶，並企圖交給小鵬汽車。

小鵬汽車的產品，從車輛外型到內裝，以及先進駕駛輔助系統 (ADAS) 的「XPILOT」功能，都與特斯拉的設計極為類似。因此也常被外界稱為「中國版的特斯拉」。

有關曹光植這號人物，他在美國普渡大学 (Purdue University) 取得電機及計算機工程博士學位，於 2017 年 4 月至 2019 年 1 月任職於特斯拉，期間負責自駕團隊的電腦視覺科學家。在離開特斯拉後，就進入了小鵬汽車擔任感知技術主管 (Head of Perception)。