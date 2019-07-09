馬斯克：實現全自駕車後 特斯拉將汽車售價將大幅上漲

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在日前發布了一則推文，提醒特斯拉的潛在買家，表示一旦特斯拉的自駕計程車隊計畫 (robotaxi) 夢想成真，該公司電動車的售價將會大幅上漲。

馬斯克在推特上被網友詢問，如果該公司能夠成功建立自駕車計程車，到時候的供應和需求情形是否將讓特斯拉大幅調漲電動車的價位，消費者要以目前價格購買是否剩下不多時間。馬斯克則回應表示「是的」。

隨後馬斯克也繼續解釋道，就算特斯拉在未來推出電動計程車服務，並生產全自駕的電動車，公司也將繼續向消費者出售汽車，但是，由於功能上的升級，消費者屆時支付的價格將會遠高於現今的價格。

馬斯克推文 (圖片：CNBC)

特斯拉發言人對此則表示，公司不會再進行其他的詳細說明，抑或討論未來消費者價格上漲的議題。

根據研究公司 CFRA 的數據顯示，目前特斯拉的 Model 3、Model S 和 Model X 的平均售價約為 66,800 美元。

特斯拉在 4 月份的時候公佈了特斯拉發展全自動駕駛的計劃，此外，馬斯克還透露了計劃創自動車隊的計劃，並表示屆時特斯拉將價值 5000 億美元。不過一些市場分析師對馬斯克的估值預測嗤之以鼻。儘管如此，馬斯克聲稱他「非常自信」特斯拉明年有 100 萬台特斯拉自駕計程車上路。此外，有鑑於即將推出的全自駕功能，馬斯克還稱特斯拉汽車為「升值資產」。

特斯拉股價在週一 (8 日) 走低，今年已下跌了 31%。與此相反，標準普爾 500 指數和道瓊斯工業平均指數上漲 19% 和 15%。