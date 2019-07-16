紐約匯市 — 美元反彈 製造業數據好轉；英鎊急挫 無序脫歐擔憂上升

周一 (15 日) 整體外匯市場波動度較低，因市場觀望美國與歐洲下周即將召開的貨幣會議。美元指數出現反彈，上揚 0.14% 至 96.95，於連續三天下跌後微幅上揚。

美國公布 7 月紐約 Fed 統計之製造業指數 (Empire State Manufacturing Index) 上揚 4.3，優於預期之 2，也高於前月 -8.6，企業對未來六個月的看法，較上個月略為好轉，新訂單也有所改善，支撐美元小幅反彈。

Western Union Business Solution 資深分析師 Joe Manimbo 表示，市場已經定價了央行降息一碼的預期，加上經濟數據優於預期，讓美元稍喘一口氣。不過本周即將公布之零售銷售與工業生產數據，可能推動未來再次降息的機率，讓美元上行受限。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

歐元兌美元小幅貶值，EUR/USD 下降 0.09%。貨幣市場目前已定價歐洲央行 ECB 9 月可能降息 10 點的預期，同時，3 月可能再度調降一次。下周的貨幣政策可能會加強這樣的市場看法。

分析師認為，儘管市場預期美國聯準會將降息，美國公債殖利率仍是主要國家中最高的，且歐洲央行也可能進一步寬鬆貨幣政策，因此投資者對歐元更為利空。

EUR/USD 日線 (來源: FXSTREET)

英鎊則相對貶幅較多，GBP/USD 下跌 0.45%。市場預期，英國央行將很快需要加入其他國家寬鬆貨幣政策的行列，同時，英國無序脫歐的可能性上升，市場擔心脫歐不確定性，雙雙對英鎊帶來壓抑。市場關注周二即將公布英國就業報告，以及美國聯準會主席的演說。

GBP/USD 日線 (來源: FXSTREET)

截至週二 (16 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 96.95。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1258 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2516 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7038 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3042 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.91 日圓。