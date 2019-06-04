降息預期致美元指數下滑 分析師：反轉向下型態正在成形

政經局勢的意外發展，市場正加大對美國聯準會降息的預期，而此時正逢美元指數處於關鍵阻力點，分析師認為，如果美元指數此後反轉向下，不會令人意外。

美國總統川普上週四發布推文，表示將自 6 月 10 日起，將對墨西哥加課關稅，直到墨西哥非法移民停止進入美國解決為止。川普推文出乎市場預期之外，加大經濟前景不確定性。

美元指數快速下滑 (圖表取自 Investing.com)

週一美國聖路易 Fed 分行 James Bullard 表態，因應全球貿易緊張局勢以及美國通膨疲弱對經濟成長的風險上升，美國「可能很快就需要」降息，更加大外界對今年的降息預期。

芝加哥商品交易所 (CME) 的 Fed Watch 工具顯示，市場對 Fed 今年降息的預期快速加溫，認為至少降息一次的機率已接近 98%，降息兩次以上的機率，更已突破 38%。預計降息下美元走弱，美元指數由近期高點直墜，已經到達 97 下方。

降息預期快速提升 (芝商所 Fed Watch)

投資人由多轉空

Faraday Research 分析師 Matthew Weller 表示，隨著交易員開始積極消化今年至少降息一次的風險，投資人對美元的態度正在轉變。

Weller 指出，自 2018 年初以來，由於美國經濟強對強勁，受益於 G10 貨幣的殖利率優勢及美元的全球儲備貨幣地位，美元成為全球經濟壓力下的「避風港」，但降息的預期改變了局勢。

雖然聯準會本月將召開利率會議，但目前並無準備行動的跡象，Weller 認為，聯準會下個最重要的關鍵會議，是 7 月底的利率決策。

如今押注 7 月底降息的機率，已由週一的約 50-50%，快速增加至近 65%。Weller 指出，接下來降息的機率及其影響下的美元走勢，要看未來 6-8 週的經濟數據與聯準會官員發言而定。

技術圖形見反轉信號

不過，由技術角度來看，美元指數在 98.30 附近，已出現了強勁的阻力。先前美元指數 3 次試圖闖關，但均未能攻克，反而出現了教科書式的反轉模式，即黑 K 吞蝕及黃昏之星 (Evening Star) 信號，再加上日 RSI 指標的三重看跌背離，似乎都印證了此處為長久的頂部。

美元指數技術線圖 (圖表取自 Forex.com)

Weller 認為，本週的關鍵水位為 97.50 附近，這裡是 50 日均線及近期看漲趨勢線的會合處，如果下跌收於支撐區域下方，那麼將向 97 或 96.5 附近探底。