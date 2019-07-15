【華冠投顧】幸運星-上下震盪百點甩轎後……飆股果然繼續波波高+強強滾！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：6188 廣明、3041 揚智、2337 旺宏、2313 華通、1795 美時

道瓊三天就狂漲了 550 點，週五收 27333 點創歷史新高，S&P 500 收盤也站穩 3000 點，NASDAQ 也持續創新高。費半是唯一沒創新高的指數，但最近三天也漲了 2.95%。台股表現震盪，先殺 55 點回測月線，再拉記憶體族群 2408 南亞科、2337 旺宏及權值股 2330 台積電、2303 聯電、3711 日月光投控、2308 台達電、2823 中壽等大型股。大盤由黑翻紅，收盤漲 52 點（上下震幅 107 點），成交量 1,173 億……OTC 生技族群強強滾，收盤漲 0.74% 最高，成交量 289 億……

因韓國瑜勝出，高雄發大財概念股全面噴出，如 2736 高野、1432 太魯閣、9906 欣巴巴、2702 華園、4128 中天生技全數漲停板！！上演慶祝行情之外……5/14 帶全國會員買進賺證、7/2 再買一次並贈送《Lucky 7 飆股特快車飆股集的第一檔》的【兩岸惡視力…… 靈魂之窗】3218 大學光也狂飆近 8% 又再創新高。生技今天也是受惠韓國瑜三月就將「醫療觀光產業」列為市政推動第一優先項目，而且小英總統對生技產業也相當重視…… 生技族群波波高……4164 承業醫、6589 台康生、1795 美時、8436 大江、6472 保瑞等生技股也強強滾…… 其他強勢股有記憶體 2337 旺宏、8088 品安、4967 十詮，散熱 3483 力致、3653 健策、3325 旭品、6230 超眾，運動休閒 9938 百和、8924 大田、4536 拓凱，PCB 2316 楠梓電、2368 金像電、2313 華通，以及 3041 揚智、8105 凌巨、6188 廣明、8059 凱碩、4994 傳奇等……

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