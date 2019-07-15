〈日韓貿易戰〉文在寅警告 日本經濟將遭受更大危害！

南韓總統文在寅今 (15) 日下午，針對日本政府所採取的嚴格出口管制措施表示意見；文在寅直言，日方「在外交上沒有採取任何的努力與協議，就片面採取閃電措施」。

除此之外，文在寅提到，為了讓南韓企業脫離對日本的依賴，將推動半導體原料進口國的多元化，以及國產化。他還警告「日本經濟將遭受到更大的危害」，「期盼日本政府可以停止片面施壓，儘早回到外交的談判桌上」。

文在寅警告、日本經濟將遭受更大危害。(資料照片) (圖片：AFP)

日本政府在 7 月 1 日時，表示將從嚴管理出口到南韓的半導體先進材料，管制的對象包含氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等三種化學品，是在 OLED 面板及半導體生產上不可或缺的關鍵原料。

相關措施在 7 月 4 日正式啟動。雖然韓方多次要求日本撤回，但日本政府以過去南韓在可轉用到軍事用途的原物料方面，曾多次發生不當出口案例為由，堅決不肯退讓。

在相關問題上，全球半導體龍頭三星電子的副會長李在鎔，也在上週 7 日緊急赴日，就相關問題與日本財經界進行商討。而在結束 6 天的日本行程後，李在鎔於 12 日回到韓國，並在隔日召開了公司高層會議。

韓國財界人士透露，李在鎔在會議中要求對日本的出口管制作出徹底準備。另外為確保核心原料供應無虞，李在鎔也提議將氟化氫的進口國，擴展到俄羅斯、中國、台灣等地，並考慮在南韓國內進行原料產業的育成。