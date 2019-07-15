〈日韓貿易戰〉韓媒：三星打算將化學原料進口國 擴展到俄、中、台

根據韓國媒體報導，南韓三星電子的李在鎔副會長在結束日本出差後，於公司內部的高層會議上透露，這次日本所採取的半導體原料出口管制措施，很可能影響到智慧型手機，還有電視等全品項的生產。而今後三星電子則打算將原料進口國，擴展到俄羅斯、中國，以及台灣等，並考慮進行技術方面的培育計畫。

(圖片：Investing.com)

日本政府自 7 月 4 日起，在出口到韓國的氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三種，在 OLED 面板及半導體生產不可或缺的先進原料，採取嚴格的出口管制。

受到這個問題影響，三星電子副會長李在鎔在 7 日緊急赴日，就相關問題與日本財經界進行商討。而在結束 6 天 5 日的日本出差後，李在鎔在 12 日回到韓國，並於 13 日召開了公司高層會議。韓國的財界人士透露，李在鎔在該會議中，要求對日本的出口管制作出徹底的準備。

「不能只忙於解決眼前的問題，必須要有能夠掌握全球經營環境變化大潮流的眼光」，「作好能靈活因應變化的體制，培養出毫不動搖在市場上領導的力量」李在鎔說道。

而為了確保核心原料的供應無虞，李在鎔也提議將氟化氫 (蝕刻氣體) 的進口國，擴展到俄羅斯、中國、台灣等地，並且考慮在韓國國內進行原料產業的育成。

李在鎔在日本出差的這段期間，會見了日本的財經界人士。在問題的三種化學原料的確保上，也多少有些眉目。雖然在取得的方式上，其詳細內容不得而知。業界則表示「聽說三星是在市場上到處進行原料的收集，以確保所需」，不過「日本若持續進行出口管制，應該也熬不過幾個月」。

三星公司內外都有人認為，李在鎔這次之所以會召開緊急會議的原因，是由於該公司首度遭遇了「完美風暴」。美中兩國的高科技冷戰、日韓貿易摩擦所造成的全球供應系統崩壞，還有檢調對三星生技製藥的假帳問題展開調查等，都是讓該集團頭痛的問題。