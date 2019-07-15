〈日韓貿易戰〉南韓反擊：更多日製零件流入北韓 用於軍事用途！

根據南韓媒體報導，聯合國安全理事會北韓制裁委員會專家小組指出，日本在過去的 9 年時間內，曾有多次將可轉為軍事用途的品項，違法出口至北韓的紀錄。在日本出口到韓國的氟化聚醯亞胺、光阻劑，以及氟化氫等三種半導體製造原料及戰略物資的管制問題上，作出了反擊。

日本政府從嚴管理出口到南韓的半導體先進材料，相關措施在 4 日正式啟動。雖然韓方要求日本撤回，但日本政府以過去南韓在可轉用到軍事用途的原物料方面，曾多次發生不當出口案例為由，堅決不肯退讓。

而氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等三種化學品，則是在 OLED 面板及半導體生產上不可或缺的關鍵原料。

南韓媒體引用了北韓勞動新聞在 2015 年 2 月 7 日的報導內容，根據北韓所公開在海軍艦艇上實施的飛彈發射實驗照片，聯合國北韓制裁委員會專家小組在報告書中指出，該艦艇所使用的雷達是日本企業的產品。(見下圖)

南韓反擊：更多日製零件流入北韓 用於軍事用途！(圖片：AFP)

2014 年 3 月，在白翎島墜毀的北韓無人機上，也發現了日本製的攝影機與 RC 遙控接收器。2013 年 10 月在三陟，還有 2014 年 3 月在坡州所發現的無人機上，也一共找到了引擎、攝影機、電池，以及陀螺儀等，共 9 樣的日本製品。

另外在北韓於 2017 年 8、9 兩月所發射的「火星 12 號」中程彈道飛彈 (IRBM)，在移動飛彈時所使用的起重機，也被懷疑是日本產品。

在該報告書中還提到，有 18 輛的 LEXUS 高級轎車，以及一萬箱的香菸等，種種跡象都顯示日本的奢侈品流入了北韓。

韓國在野黨，正未來黨的河泰慶議員也指出「在核武開發中所使用的日本製特殊磁鐵與電子顯微鏡，都很有可能被帶進北韓」。

河泰慶引用 2009 年 3 月 21 日的日本產經新聞報導，主張「有太多的日本製零件，經由核武的國際黑市流入了北韓」。日本警察廳的高層，在當時向產經新聞的記者透露「被揭發的違法出口案例只是冰山一角，唯一的核彈受害國日本，很有可能參與了核彈開發」。

河泰慶表示「在韓日經濟問題上，提到北韓核子開發的責任問題是無稽之談」，並指出「包含北韓還有其他親北韓國家的核子開發問題上，日本也脫不了關係的」。用「以子之矛，攻子之盾」的戰略，對日本作出回擊。