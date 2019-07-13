〈日韓貿易戰投資術〉我供應鏈難嚐轉單甜頭 還要留意避免池魚之殃

美中貿易戰局勢稍見和緩，日韓貿易戰又來攪局，但專家認為，相較於美中貿易戰可能產生的轉單效應，而日韓貿易衝突從長線來看，台廠短線雖有消息面利多，但長線來看要嚐轉單甜頭非易事，反倒要留意南韓因材料短缺，延遲出貨恐影響電子消費品終端出貨。

日韓雙方因第二次世界大戰徵用工賠償問題，南韓主張日方與涉案日企應負起賠償責任，日本不僅否決南韓訴求，更在 7 月初宣布對南韓三項關鍵性電子原料進行控管，日韓雙方因徵用工問題意外衍生貿易衝突。

分析師認為，此次日方主要對輸出南韓的氟聚醯亞胺、蝕刻氣體、光阻劑等三項原料進行出口控管，將影響以記憶體為主的半導體產業，但因上述關鍵性原料，日本擁有高市占率的壟斷優勢，短期內很難找到替代品，以台廠來說轉單效益恐相當有限。

富蘭克林華美投信也說，日本對南韓出口管制的光阻劑與蝕刻氣體，是記憶體晶片關鍵原料，因而帶動相關題材擁有漲價議題，但回歸實質面，終端需求持續偏弱，因此日韓貿易戰是否牽動台股相關族群表現，還是要觀察後續基本面狀況。

財政部統計處處長蔡美娜認為，日本控管出口至南韓的三項關鍵原料，主要是對出口流程卡的比較緊，加上日本擁有市場壟斷優勢，而且也非我國主要出口原料，且先前因貿易戰與景氣等因素，使得南韓拉高庫存比重可支應這波控控管，轉單效應可說微乎其微。

不僅難有轉單效益，蔡美娜還說，日本對南韓祭出出口控管，還要留意是否將衝擊台廠供應鏈，台灣應留意此次日韓貿易摩擦對於南韓與對台廠供應鏈的影響。