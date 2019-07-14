〈鉅亨看世界〉精準行銷衝業績

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年7月14號14點30分

隨著物聯網、智慧裝置、智慧城市等科技的發展，如今各類型用戶產生的數據量遽增，企業與消費者之間的溝通也逐漸由傳統的郵件、email、電話行銷等方式轉變為以數據為本、以人為中心更加精準的行銷方式。

據全球數據分析公司尼爾森最新的報告顯示，受惠於 20 億線上用戶的增加以及廣告預算預期的增加，在未來五到十年內，亞太地區有望在數據行銷或精準行銷方面實現成長。

在一份題為「A Digital Giant Awakens」的調查報告中顯示了亞太市場行銷領導者的下一步戰略和實行路徑，精準行銷方面的投資可能在未來一年內從 14% 增加至五分之一 (19%)，超越了社交媒體、搜尋引擎和移動式 App。

此外，在接下來的半年當中，亞太地區廣告商將分配行銷支出的前三大平台是 Facebook / Instagram(60%)，谷歌 / Youtube(43%) 和行動應用程式 (42%)。與此同時，企業對於高階應用程式的投資越來越快，尤其是在數據科學 / 建模 (36%)、高質量第三方數據 (32%) 以及投資回報率的分析 (28%)。

精準行銷能使廣告商能夠了解消費者的購買行程，進行個性化傳播和消費者分析。加速精準行銷成長的關鍵因素包括更好的數據質量和可靠性的需求，可以明確讓廣告商看見投資報酬率，以及如何進步或維持市場的領先地位。

「隨著科技的進步和數位媒體的普及，亞太地區精準行銷的成長空間巨大。」尼爾森北亞媒體總經理 Ranjeet Laungani 說道。

此外，他也補充道：「精準行銷能夠推動行銷應用上的預測分析和結果，強烈建議廣告商將精準行銷納入新時代的工具當中。」

調查報告中也指出，數據管理平台 (DMP) 是廣告商在其整體戰略中成功實施精準行銷的關鍵技術。

DMP 有助於管理並統一多個不同的消費者數據，並協助進行消費者分析和有針對性的消息傳播，從而縮小媒體方面的成本浪費。廣告商現在所要面臨的挑戰仍然是在 DMP 的早期階段取勝。而數據科學和分析能力正是亞太地區廣告商在進行 DMP 時所需的。

「目前這個領域投資不足，但是隨著專家團隊的增加、更高質量的數據庫、以及更多成功案例，將提高產業的信心和採用率。」Laungani 補充道。