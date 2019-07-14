〈台股風向球〉三大事件左右本周行情 多方打游擊邊打邊跑

台股上周周線終結連 2 黑，周漲 38.62 點，主因聯準會主席鮑爾暗示降息，有利資金行情續航，要留意的是，本周三有台指期結算、周四台積電法說，及美國財報周登場，不確定因素多，台股交易員認為，本周將繼續見到多方打游擊戰，交投可望維持一定熱度，但小心打帶跑沒有主流股。

外資上周五期貨淨多單減碼 1834 口至 42407 口，合計一周來外資在集中市場賣超近 48 億元，籌碼面偏中性，台股交易員提醒，美國降息期待已反映在股市中，除非後續降息幅度高於一般預期，否則接下來就是消息面主導市場。

本周最受矚目的大事，非 18 日台積電法說會莫屬，市場關注議題包括財測調整與否，下半年電子旺季展望，7 奈米等先進製程進度，在此之前，投資人對半導體供應鏈可能將先持觀望態度。

美國超級財報周也將登場，16 日預計有摩根士丹利、高盛、富國銀行、摩根大通、嬌生、達美樂、貝萊德公布財測，而 17 日有亞培、美國銀行、德州儀器和網飛，法人認為，6 月美中貿易談判關係緊繃，可能會影響大廠即將公布的財報成績，對於美股的影響不得大意。

貿易戰議題則不斷延燒，雖美中暫時停火，美國將炮口指向法國，宣布將針對法國計畫向科技企業徵稅一案，啟動 301 調查，歐盟官員也對此警告，美國總統暫緩對中國的貿易戰，恐將注意力轉向與歐盟貿易問題，如汽車關稅、飛機補貼等，消息面對美股與台股影響，有待觀察。

觀察籌碼面，外資一周來賣超前 10 大標的分別有友達近 7.9 萬張，群創 7.2 萬張、元大滬深 300 正 2 6.7 萬張，元大投資級公司債 5.5 萬張，大同和富邦美債 20 年均達 4.6 萬張，富邦 A 級公司債 3.3 萬張，聯電和國泰 A 級公司債均超過 2 萬張，開發金也有逾 1.7 萬張。

其中，外資從元大投資級公司債和富邦美債 20 年，過去一周合計提走逾 44 億元，其他如富邦 A 級公司債、元大滬深 300 正 2 和國泰 A 級公司債也都分別被提走超過 10 億元；反觀外資進場買南亞科、旺宏、瑞儀、台積電、台塑、亞泥和台塑等，顯示對股票加碼意願轉強。

整體來看，未來一周，由於進入美股超級財報周，保守態度恐更擴散，尤其資金行情熱度稍稍緩和，第 3 季電子業旺季不旺的氣氛轉濃，盤勢上只要不帶量下跌見長黑 K， 高檔震盪整理盤仍可望延續。