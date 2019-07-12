台股逐漸利多鈍化 迎戰超級法說行情 瞄準3大族群

台股歷經貿易戰恢復談判、降息預期升高後，市場逐漸利多鈍化，本周收在 10824 點，周線上漲 38 點。法人認為，接下來觀察指標將是法說會行情，特別是智慧型手機與 5G 等三大族群法說重點，包含智慧型手機、5G 與 AI 相關還有高殖利率族群，可望接棒支撐台股走勢。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示，美中貿易戰雙方維持正常溝通管道，貿易戰邊打邊談，市場將逐漸習慣，預估只要貿易戰是可以被控制的狀態下，未來貿易戰對經濟與股市的衝擊，波動幅度會遞減，對指數波動度衝擊會縮小，對台股應當回歸積極思考，資金下半年的寬鬆，創造資本市場高檔有撐的條件，接下來基本面利空出盡後有機會再走下一波，但還是要看美中發展。

受惠美中貿易緊張局勢改善，近期台股緊繃交投情緒獲得舒緩，加上美國聯準會偏向鴿派立場也有利市場走勢，宏利投信也看好台股短期內有機會由之前跌深的科技股領軍出現些許反彈，待反彈告一段落後可望由台商回流資金帶領的內需大型股接棒演出。

陳奕豪認為，7 月指數維持高檔震盪是合理的預測。

宏利投信也表示，7/3 立法院甫三讀通過境外資金匯回管理運用及課稅條例引導資金回流，估計這波將來台商回流的錢，即使投入股市應該也是傾向投資大型藍籌股，基本上是推動台股走勢的利多因素。

另外，因為美中貿易戰並未如同市場之前預期於第二季明顯緩解，因此無論美中貿易談判是否有望在今年談出個甚麼結果，對台股而言這就是個明顯的干擾因素，因此研判指數中期走勢仍是較大可能趨向區間整理，台股指數相對較難有大漲空間。

陳奕豪指出，7 月接下來觀盤要回歸基本面，法說會是首要觀察指標，重點觀察在有利空的個股股價反應，是市場對產業趨勢信心的指標，特別是半導體、智慧型手機與 5G 等市場關注族群，其中，iPhone 新機預期較低，銷售可否優預期，加上華為後續發展，及 5G 進度，皆是短期觀察重點。

接下來重量級法說會有 7/18 台積電，7/23 力成、智原、超豐，7/24 牧德、聯電，7/25 台灣大、友達，7/26 新唐、華邦電，7/30 中光電，7/31 中華電。

產業方面，陳奕豪分析，貿易戰加快幾個趨勢，也是中長期產業觀察重點，包括，中國廠商產線外移，最受益的是東南亞概念股或是台灣資產營建股；中國晶片國產替代，台灣半導體族群受惠；5G、AI 的競爭加速技術普及與發展；穩定高殖利率的個股也將有傑出表現，族群建議鎖定在 5G、Server、電動車、AI 等。

宏利投信表示，台股在第 3 季上揚空間不大，但放眼全年趨勢，只要挑對趨勢股，今年應該仍有「雙位數」以上正報酬的可能，今年年底以前有再次挑戰前波高點 11100 點的機會。