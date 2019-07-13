美股盤後─降息預期 威力不減 道瓊收高244點 本週多次創新高點

美國股市週五大幅上漲，高調結束了創新高點的一週。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾在本週的聽證會中，暗示即將降息，主要指數因而多次創新高點，本週大幅上揚。 週四，道瓊首度收盤高於 27000 點大關，本週亦漲 1.5%。



道瓊工業平均指數收高 243.95 點或 0.90% 至 27332.03。

Nasdaq 指數收高 48.10 點或 0.59% 至 8244.14。

S&P 500 指數收高 13.86 點或 0.46% 至 3013.77。

費城半導體指數收高 28.00 點或 1.90% 至 1504.28。

但週五，華爾街成交量清淡。S&P 500 ETF 成交量僅 3000 萬股，為今年以來最低數據。

分析師說，不能與 Fed 對抗。美國股市出現了強勁上升趨勢，投資人應於下跌時買進，不要對抗趨勢。

Fed 主席鮑爾本週在國會說，海外經濟活動轉弱及貿易緊張上升所帶來的亂流，壓低了美國經濟展望。

根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，市場預期降息機率為 100%。Fed 降息達 50 基點的機率為 20%。

降息的預期本週持續，投資人未在意通貨膨脹數據較預期強勁。美國勞工部本週公布，美國 6 月生產者物價指數 (PPI) 與消費者物價指數 (CPI) 均高於預期。

分析師說，Fed 降息意念堅定，市場明顯處於「不要與 Fed 對抗」模式。未來幾週，焦點將轉移至基本面，即企業獲利。當股市處於高點，在財報季中，投資人格外謹慎。

第二季財報季將於下週開始。分析師平均預估第二季 S&P 500 公司的獲利將下降逾 2%。