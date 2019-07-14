鋼價下挫VS 456%關稅轉單利多！台塑越鋼第3座高爐計劃仍陷兩難

左邊面臨國際鋼價下挫、中國鋼廠未能減產等利空、右邊卻又有著美國課以台灣、韓國鋼廠 456% 高關稅，可能出現的轉單利多，左右兩難正讓越南最大台資的鋼鐵廠「台塑河靜鋼鐵 (Formosa Ha Tinh Steel) , 俗稱台塑越鋼」的第三座高爐增設計劃仍未拍板定案。

註：台塑河靜鋼鐵 (FHS) 為台塑 (1301-TW) 子公司、台塑的出資比重近 8 成，中鋼出資 2 成、日本 JFE Steel 出資 4%。

《Nikkei Asian Review》報導，雖然越南目前已是東南亞國家內最大的鋼鐵消費國，且已不再需要倚賴鋼鐵進口，但越南政府仍希望進一步擴大鋼鐵產業，生產高附加價值的鋼鐵產品，如汽車產業等，但事實上受到全球近年來鋼鐵需求量的下滑、車市銷量不佳、中國鋼廠無法減產等因素，全球鋼價走向仍具有高度不確定性。

但另一方面，美國商務部於 7 月 2 日宣布將從 8 月 8 日起，針對使用台灣、南韓鋼材原料的越南生產鋼鐵製品徵收 456% 關稅，市場分析，FHS 可能因此受惠，因為 FHS 是越南唯一一家熱軋鋼捲生產商，而由於關稅影響，越南無法向台、韓進口基礎鋼材原料，故很可能轉向 FHS 下單。

再加上越南政府正鼓勵當地鋼鐵加工製造商，多加使用國產的鋼鐵基材來面對美國關稅，市場認為，來自美國的貿易保護主義似乎開始有利於 FHS，一名當地鋼鐵交易商即表示，預估未來鋼廠對日本及 FHS 的熱軋鋼捲需求都將增加，以彌補韓國、台灣基礎鋼材的缺失。

但在多空環伺之下，針對市場聚焦的第三座高爐增設計劃，FHS 董事長陳源成表示，目前公司確實希望在年底前拍板第三座高爐增設計劃，但由於鋼鐵製品價格持續下挫，公司還需要審慎評估。