5G頻譜競標年底到來與4G攤提未結束 電信三雄獲利仍有壓

去年電信業經歷 499 之亂，造成一次性違約金貢獻墊高基期，電信三雄今年第 2 季每股純益皆年減逾 10% ，隨著年底將進入 5G 頻譜競標，在標金高、加上各電信商的 4G 攤提尚未完畢影響下，電信三雄今、明兩年獲利恐仍持續面臨衰退壓力。

觀察電信三雄公布的自結營運結果來看，中華電 (2412-TW) 第 2 季每股純益 1.11 元，年減 13.1%，上半年 2.18 元，年減 9.1%；台灣大 (3045-TW) 第 2 季每股純益 1.16 元，年減 15.6%，上半年 2.29 元，年減 14.2%；遠傳 (4904-TW) 第 2 季每股純益 0.67 元，年減 18.8%，上半年 1.35 元，年減 14%。

法人表示，去年各家祭出 499 方案搶客，由於一次性違約金收入墊高比較基期，造成今年電信三雄單季與上半年營運獲利，皆年減逾 10%。

除了比較基期墊高，NCC 規劃年底 5G 頻譜競標，其中，3.5GHz 頻段的建置成本較低，可就現有的 4G 基地台進行改裝、更新設備，不過僅釋出 270MHz 頻寬，各電信商至少要標到 80-100MHz ，才能達到 5G 最佳效果，因此外界預期， 3.5GHz 將成兵家必爭之地，競標將最激烈。

標金方面，市場估，4G 競標三次總計花費 1748 億元，年底 5G 光首次標金就上看 350 億元；台灣大總經理林之晨日前表示，若最後要做涵蓋全台 5G 網路建設，單一業者從競標到建置設備，總投資成本上看 1000 億元。

儘管， 5G 首波競標標金不會超過 4G ，但電信三雄今年獲利仍有衰落壓力，加上 4G 建置成本攤提金額尚未完全完畢，今、明兩年獲利恐仍有壓。