今年半導體設備市場 台灣將超韓國成第一

國際半導體協會 (SEMI) 今(11)日公布，今年全球半導體製造設備銷售金額，將達 527 億美元，年減 18.4%，低於去年 645 億美元的歷史高點，其中，台灣將超越韓國，拿下全球最大設備市場，成長率 21.1% 居全球第一。

SEMI 報告指出，台灣今年將從韓國手上奪下全球最大設備市場寶座，成長幅度 21.1% 居全球第一，北美則成長 8.4% 居次，中國將連續第二年維持第二大市場，韓國則因縮減資本支出落居第三，而除台灣和北美，今年全部地區整體支出，都將呈現萎縮態勢。

全球半導體設備銷售金額。(表格：SEMI 製作、提供)

SEMI 報告也預期，2020 年半導體設備銷售將恢復成長，估達 588 億美元，年增 11.6%，不過台灣又將被韓國超越，成第三大，中國則將衝上第一大，韓國居次排名第二。

SEMI 指出，近日各大半導體相關廠商，陸續調降資本支出，反映出地緣政治緊張局勢等事件，造成市場不確定性持續升高。

SEMI 年中整體設備預測報告顯示，今年「晶圓處理設備」銷售預計將達 422 億美元，年減 19.1%，「其他前端設備」包含晶圓廠設備、晶圓製造以及光罩 / 倍縮光罩，今年金額估達 26 億美元，年減 4.2%， 2019 年「封裝設備」預料將達 31 億美元，年減 22.6%，「半導體測試設備」今年也估達 47 億美元，年減 16.4%。

SEMI 預測，2020 年前，設備市場將因記憶體相關支出力道強勁，及中國大陸建置新廠房帶動，屆時，日本設備銷售將增加 46.4%，達 90 億美元，明年中國、韓國和台灣仍是前三大市場，中國將首登全球冠軍，韓國將以 117 億美元成第二大市場，台灣則可達 115 億美元，若 2020 年整體經濟情勢改善，且貿易緊張局勢得以平息，數據皆還有上揚空間。