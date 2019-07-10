SEMI下修2019全球半導體製造裝置銷售額、台廠採購額可望居冠

國際半導體產業協會 (SEMI) 在 9 日，於美國舊金山的半導體裝置年度會議「SEMICON West 2019」，公布了 2019 年全球半導體製造裝置的銷售額預測。預估將年減 18% 至 527 億美元。

由於記憶體在市場上的表現惡化，還有各大半導體製造廠在美中貿易戰的影響下，於設備投資方面皆出現了放緩的情形，因而下修了上次 2018 年底所作的 596 億美元預測。這是在近四年來首度出現的負成長，也更凸顯出半導體市場的不景氣。

面對這樣的結果，SEMI 美國區總裁 David Anderson 強調，這樣的表現「仍然是史上第 3 高的水準」。

SEMI 下修 2019 全球半導體製造裝置銷售額、台廠採購額可望居冠！(圖片：AFP)

根據 SEMI 所公布的最新預測顯示，全球除了台灣與美國之外，所有的地區都出現遜於去年水準的情況。特別是記憶體龍頭三星電子及 SK 海力士所在的韓國，在下滑的程度上特別引人注目。受到這樣的影響，台灣則在台積電等台廠的加持下，預估將成為 2019 年全球最大的半導體製造設備市場，占全球的 23%。

在 2020 年的預測方面，預估在記憶體投資回穩，還有中國在工廠增建需求的影響下，估計會年增 12% 至 588 億美元。SEMI 的看法是，中國市場在 2020 年時，包含外資工廠需求在內的銷售額將達到 145 億美元，成為全球最大的半導體製造裝置市場。

另外，在有關日本於 7 月 4 日展開的，對韓半導體原料出口管制措施，SEMI 方面認為對於半導體製造裝置的需求「應該不會造成什麼影響」。