〈理財〉善用分批買進線上換匯 出國結匯不吃虧

暑假出國旅遊除了搶低價機票、逛旅遊展搶各式好康優惠外，換匯也是出國旅遊前重要的功課。究竟該如何聰明兌換旅行中所需的外幣？掌握 4 個小撇步就能取得最佳匯率。

1. 提前分批購買外幣：在確定行程後，可觀察匯率走勢，透過銀行提供的「匯率到價通知」服務，在可接受的匯率時點逢低「分批」買進，千萬不要一次兌換完全額，除了減少買在較高匯率的風險外，若在匯率波動較大的情況下，運氣好些還可以賺一筆。

2. 開立外幣帳戶：如果出國旅行已成為你生活的一部分，不妨開立外幣帳戶做個長期規劃，平時就兌換一些利率高於台幣的外幣 (如美元、澳幣、紐幣) 定存生息；遇有需要外幣現鈔時，還可利用分批換匯的作法，增加「血拚」的本錢。

3. 線上換匯存入外幣帳戶：大部分銀行對於線上換匯客戶都提供匯率優惠，民眾可善加利用以降低成本；另外，由於線上換匯是以即期賣出匯率計價，相較於臨櫃換匯以「現鈔賣出匯率」報價更加優惠，同時還可以等到需要時再提領，省時方便。

4. 善用外幣 ATM 提領現鈔：除非對於外幣鈔券面額有特殊要求，或換匯金額相當龐大，民眾也可透過外幣 ATM 提領免手續費及匯率減碼優惠的特色，多換一些旅費。

銀行業者提醒，有外匯需求的民眾，各家銀行祭出的優惠匯率不同，即使同一家銀行分別透過網路換匯或外幣 ATM 提領外幣，也因優惠減碼幅度差異產生價差，兌換外幣金額越多、差異也愈大。另外，從外幣帳戶提領現鈔也需支付匯差手續費，用以貼補即期外匯與現鈔的差額。因此，多做功課、配合自身需求，才能聰明換匯。

拜行動網路、智慧型手機普及和外幣 ATM 據點日增之賜，忙碌的現代人只要輕鬆地以行動網銀 APP 設定「匯率到價通知」，逢低買進，線上直接購入外幣存入外存帳戶，在出國前再於方便的時間點至外幣 ATM 或臨櫃提領外幣，就可以聰明輕鬆降低換匯成本。