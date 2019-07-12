【華冠投顧】美大漲台不跟 短線強勢關鍵10799

2019.07.12 盤後分析

#大盤短評：多方強勢關鍵看 07/11 低點 10799，若破留意轉弱。

#盤勢分析

大盤今天開高走低量能約 1200 億元，昨天帶量上攻帶動 KD 黃金交叉為短線多方攻擊訊號，因此接下來大盤能否持續強勢關鍵就看昨低 10799，且不能收破，若收破則有再度轉弱進入整理或修正的可能，今天大盤開高走低收小跌，並未隨美股昨天大漲，主要是費城半導體並未大漲，台股電子主流仍然不明顯，下週多方則以守穩 10779 為主要觀察點。

#個股方面，昨天 3008 大立光、3406 玉晶光傳出利多但今天走勢反而有利多不漲的現象，加上近期傳出營收利多的但已漲多的標的不少都出現賣壓，要留意是否主力趁營收利多出貨，也提醒投資人勿過度追高，另外今天盤中強勢族群主要落在傳出利多的 DRAM 族群，2408 南亞科、2337 旺宏、2344 華邦電都出現大漲，但午盤過後反而出現獲利了結賣壓，若盤後籌碼為法人倒貨，就要留意後續陷入整理修正機會上升。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估