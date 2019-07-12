【豐銀投顧】震盪開始 多頭仍在

◆盤勢分析

技術分析雖然不能拿來當判斷行情的工具，但拿來當短線進出點的參考倒是還不錯。其實以技術分析的角度來看，台股現在遭逢去年一整年的高檔震盪賣壓區，因此短線的確是會有賣壓沒錯，但這並不能反推說這邊就一定漲不上去。特別是今年就是弱美元年，在這個背景之下推升指數應該不是一件難事，最起碼新興市場就不會出現走資潮，也就不容易出現像去年一樣的劇烈下跌。原因除了全球持續的寬鬆貨幣政策以外，還有就是 VIX 指數一直處在低水位，今天更來到只有 12.01 的位置，如此低波動的環境當然對放空的人來說是極為不利的，而對做多股票來說則是最恰當的環境。

誠然去年的賣壓很重，但全球的貨幣只要持續寬鬆，那行情就不會只有這樣。上面的賣壓重重沒錯，但如果外資還要買呢？任何的賣壓說穿越就穿越。因此在這邊筆者的看法還是持續做多。我們先前介紹的標的如散熱族群的某檔股票，今天又創波段新高了。而 TWS 概念股的 6679 鈺太今天則是創下收盤新高，實在是欲罷不能。先前介紹的 5269 祥碩，今天也創收盤新高，目前還是持續看好。其實現階段能操作的股票不少，筆者在 6/13 日於非凡錢線百分百節目中介紹的 2367 燿華到今天也創下波段新高。相同的提醒大家別追稀土概念股的 1809 中釉果然在今天創下波段新低，筆者的分析，雖然不是百分之百神準，但也都是有憑有據的。

那麼，未來還有什麼個股能操作的？今天開始有夏季電玩展，筆者先前提過有一檔暑假宅經濟概念股。前一陣子該公司代理的一款作品，已於 6/25 上線，事前預約人數已超過百萬人！相信在七月份對該公司將有大幅度的助益。目前股票在這二天有回檔，恰好是佈局的好機會。筆者已帶家族成員進場卡位佈局，相信之後應該會有不錯的表現，請拭目以待！祝大家週末愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師