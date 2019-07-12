新加坡第 2 季經濟意外大減 3.4% 貿易危機重創出口

新加坡第二季 GDP 意外萎縮，年化季增率為 -3.4%，讓市場相當意外，反映全球貿易危機，導致新加坡出口不振的現況。

新加坡 GDP 年化季增率 (來源: Trading economics)

新加坡第二季 GDP 大幅萎縮 3.4%，低於市場預期之成長 0.5%，更遠低於第一季 3.8% 的正成長，年增率則微增 0.1%，創下十年來最差表現，主要因出口萎縮所致。新加坡 5 月非油品出口年增率創 3 年多新低，電子產品出口年增率更驟降三成，創下 2013 年以來最差表現。

新加坡工業貿易局表示，在產業部分，經濟成長的萎縮，主要來自電子等精密工業的產出下降。佔整體 GDP 五分之一的製造業，第二季持續下滑，年化季增率降至 -6%，營建業同樣下挫 7.6%，遠低於第一季 13.3% 的擴張。

新加坡 Maybank Kim Eng Research 經濟學家 Chua Hak Bin 認為，儘管因為第一季基期較高，原本就可能落入技術性衰退，不過降幅仍遠超過預期，顯示下行的風險正在增加。

先前新加坡當局預期，今年成長率可能落在 1.5% 至 2.5%，低於去年的 3.1%，而且 8 月仍可能有再度下修的機會。經濟放緩，也可能促使新加坡央行進一步放寬貨幣政策。市場預期 10 月央行可能有降息的機會。

新加坡幣早盤兌美元下跌約 0.1%，USD/SGD 一度來到 1.3589 的價位。