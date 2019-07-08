福斯加深與電池供應商的合作 大動作推電動車計畫

據報導，電動車熱潮可望在兩年內進入市場，為搶佔先機，福斯 (Volkswagen) 董事會成員 Stefan Sommer 表示，福斯汽車將建立合資企業以資助電動車電池的生產，並持續積極說服電池供應商支持該公司大規模生產電動車的計畫。

為提前布局電動車市場，同時避免歐盟新的排放法規的巨額罰款，福斯表明將投資 500 億歐元的來發展電動車計劃，並已經確認與瑞典的 Northvolt、韓國的 SKI、LG 化學、三星 SDI 以及中國的寧德時代達成戰略合作夥伴的協議。

依據歐盟新法，從 2020 年起，每家汽車廠所售車輛的平均二氧化碳排放量須低於 95 克 / 公里，每超過 1 克，將被罰款 95 歐元，以一年計算，所有歐盟汽車商的總罰款可能高達到數十億歐元。

福斯汽車表示，到 2025 年，該公司預計在歐洲需要 150GWh 的電池，在亞洲也需要 150GWh。並且到 2030 年，這個數字將再增加一倍。Sommer 表示：「並非每個供應商都相信電動車將會如此大規模地發展。你需要花更多的時間說服他們投資汽車產業。有不少生產商優先考慮製造新的智慧手機或建立新的電池工廠。」

福斯汽車目前正在重組 16 家工廠以生產電動車，並計劃在 2023 年中期開始生產 33 種不同的電動車車款。

「若是一般的零組件，供應商有機會向其他汽車製造商銷售相同產品。但是對於電動車電池來說就不一樣了。這就是為什麼大眾為供應商提供融資的原因，通過合資企業組建新工廠建並分擔新產能的風險。」Sommer 說道。

此外，Sommer 也表示，合資組建新廠有助於與供應商分享專業知識，同時讓福斯可以及早了解製造進度。「我們需要供應商隨時提生產的數字，否則我們無法建造盡可能多的電動車。」