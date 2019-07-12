美股盤中─道瓊上漲逾200點 首度突破27000點大關

美國股市週四上漲，道瓊工業平均指數創新高點，並首度突破 27000 點大關。聯準會 (Fed) 主席鮑爾在聽證會上表示，本月稍後可能放寬貨幣政策，該談話提供了股市動能。

台北時間 23:53

道瓊工業平均指數上漲 203.59 點或 0.76% 至 27063.79。

Nasdaq 指數上漲 18.20 點或 0.22% 至 8220.74。

S&P 500 指數上漲 8.07 點或 0.27% 至 3001.14。

UnitedHealth 股價上漲逾 4%，推升了道瓊走高。白宮收回了取消藥品退稅計畫，為利多。

達美航空上漲 0.9%。該公司公布獲利優於預期。亞馬遜股價上漲 0.7%，市值突破 1 兆美元。

週三在眾院金融服務委員會進行聽證會時，鮑爾說由於經濟展望的不確定性持續，近來美國企業投資明顯減緩。該談話促使投資人預期 Fed 將會降息。

鮑爾在為國會準備好的講稿中說道：「貿易緊張帶來的不確定性，及對全球經濟的擔憂，持續對美國經濟展望，構成壓力。」

週三，鮑爾的證辭推升股市創新高點。

Fed 公布上個月會議記錄，也重申了鮑爾談話。

分析師說，以目前的金融情況與經濟數據而言，Fed 降息將是史無前例。

根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，市場預期 7 月降息的機率為 100%。

鮑爾週四在美國參院再度進行聽證會。

經濟消息方面，美國公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 上升幅度高於預期。核心 CPI 創一年半以來，最大升幅。