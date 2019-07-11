【華冠投顧】鴻海，『蠢蠢欲動』即將往上衝！？

上週五公佈的，美國六月季調後非農就業人口變動，值為 22.4 萬人，遠高於前值 7.2 與預期值 16.0；但 6 月平均每小時工資月率，值為 0.2%，低於預期、前值的 0.3%。市場解讀為 FED 降息意願可能降低，這也使得美、台股隨之於高檔出現回檔。

但整體情況今日出現了逆轉，昨日台北時間 22：00，FED 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 在眾議院發表證詞時表示，雖 6 月份就業數據承現強勁，但目前美國經濟顯示，通脹仍呈現疲弱且受到貿易緊張局勢所帶來的不確定性影響。因此，美國經濟未來仍面臨著高風險。

這言論市場解讀為，美聯儲未來的降息機率將提升。

而今日淩晨 02:00 美聯儲公佈的六月會議紀要顯示，整體金融狀況仍呈現穩定，但前提是，美聯儲須採寬鬆政策，才得以抵消目前全球經濟所面臨之風險。

這也更加的確立，美聯儲未來的降息政策幾乎已確定。

而台股在下盪六日之後，至今連續彈升了二天。依目前情勢觀之，仍具再次往上大幅急噴之雛形，但上方之短壓區又近在咫尺，仍須留意其下壓力道。

依據 07/09 之述『本周暫觀測 10830-10887 之區間的反壓力道如何？若被站上，則有再度向上續航之力道。』今日最高來到 10856，已確定進入該區間了！後市仍依此區為觀察依據。

我們持續關注的 2327 國巨，日前發布 6 月營收，月減 5.9%。 過去半年因工作天數降，加上中美貿易問題之不確定性，導致終端需求轉弱所致。但若依據技術型態觀之，目前之底部型態仍未遭破壞，後市仍具有再度往上發展之機。而 2317 鴻海，目前仍處於高檔整理，具有再次出現『失敗頭肩』之雛形，預估後市仍具持續向上發展之機。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師