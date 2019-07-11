聯準會料將降息 匯豐建議：降低防禦性、增持陸股

在美國聯準會本月份降息態度更為明確之後，匯豐 (HSBC) 分析團建議調整部位，降低防禦性，建議加碼中國股市，減少印度股市曝險。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (10 日) 在國會作證，承諾會採取適當行動，以應對在全球經濟成長放緩下，美國所面臨的威脅。市場認為，他明確表態 7 月將降息。

匯豐原本於 5 月下調中國股票評級，以反映全球貿易戰中，中國所受到的威脅。但在美國降息預期上升後，匯豐看法反轉，因為降息將支持「周期性」市場，也就是與景氣循環同步起落的市場。

匯豐亞太股票策略主管 Herald van der Linde 在週四的報告中指出，由於預期聯準會降息，未來幾個月可逐步減少防禦性，對中國股市由「中立」調整至「增持」。

與此同時，匯豐則把印度股市由「增持」降至「中立」，最主要的理由是估值過高，而且先前對印度企業的獲利預期高於中國，但目前可能因貿易緊張局勢而受到更大的打擊。

此外，印度還打算對上市公司實現庫藏股，加課 20% 的回購稅，可能讓投資人遠離印度。匯豐認為，整體而言，由於此項稅收，平均投資回報率可能下降約 1%。

上海股市今年以來上漲約 17%，但受到美中貿易爭端升級影響，在 5 月初至 6 月初，上證指數下挫約 7.6%。