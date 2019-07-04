外資縮手、成交量低迷！陸股短期見高點?

陸股昨 (3) 日出現回檔，5 月 6 日的跳空缺口並未在這波漲勢中成功回補，顯示出整體市場觀望氣氛仍濃厚，同時北向資金也轉為淨流出。

截至昨日為止，今年以來北向資金合計淨流入人民幣 970 億元，其中，6 月份北向資金買超金額達人民幣 426 億元，創下史上第五大月度淨買超。

表: 鉅亨網編製

即使流入金額在 6 月份有所回溫，但北向資金參與的氣氛卻在消退。今年 3 月以來，北向資金買賣 A 股的成交量連續 4 個月下滑，從 3 月的人民幣 1.15 兆元下降至 6 月的人民幣 6983 億元，降幅約 40%。

此外，還有另一個現象就是北向資金持續拋售權值股。7 月 2 日，陸股創下波段新高，而千元股王 - 貴州茅台卻遭賣超人民幣 3.72 億元，創新高的中國平安、五糧液等也分別賣超人民幣 6.23 億元與人民幣 5.67 億元。

7 月 3 日，五糧液在盤中續創新高下，再遭到北向資金逢高拋售，當日北向資金淨流出人民幣 6.41 億元，最終股價也翻黑。而貴州茅台同樣失守千元關卡，收報每股人民幣 987.90 元，跌幅 3.62%。

5 月底以來，北向資金迅速回流，6 月份滬深股通累計買超人民幣 426 億元。不過意外的是，在川習會後，美中雙方會談氣氛已較先前好轉，但 7 月以來外資的態度似乎仍保守以對，並未出現持續性加碼的表現。

國盛證券指出，目前 A 股剛納入 MSCI，以長期角度而言，A 股還處在一個外資入場的初期階段。在經歷過去兩年外資加速流入 A 股後，A 股目前的外資比重也只有 3% 左右。對照韓國、印度外資持股比重介於 15%～30% 來看，A 股在全球主要股市中還是具有很大的吸引力。

華鑫證券表示，進入 7 月份，陸股市場量能不足，反映投資人偏保守的預期。市場可留意證券類股的表現，該類股通常代表著投資人對指數未來的預期，若證券類股表現相對平穩，暗示出市場對於指數短期的上漲空間偏向謹慎的態度。

