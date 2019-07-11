〈日韓貿易戰〉日本指氟化氫遭違法出口、南韓稱非日本產品

日本富士新聞網 (FNN) 在 10 日的報導中表示，根據他們所取得的南韓政府資料顯示，在過去 4 年間共發生了 156 起，因南韓企業違法將可轉用為武器用途的戰略物資出口到第三國，而遭到南韓政府舉發的案例。

該項數據，是南韓產業通商資源部於去年 10 月及今年 5 月時，在南韓國會的指示下，所整理出的戰略物資因違法出口而遭到舉發的件數。而統計的期間則自 2015 年起算，直到今年 3 月為止。

該報導指稱，日本政府於 7 月 4 日所展開，在出口到南韓的半導體原料管制措施中，被列為指定品項的氟化氫，也遭南韓企業非法出口到了阿拉伯聯合大公國 (UAE)。

日本指氟化氫遭違法出口、南韓稱非日本產品。(圖片：AFP)

曾任聯合國安全理事會北韓制裁委員會專家小組的古川勝久，在看到這些資料後說道「這樣應該很難將南韓放在白色名單裡」。認為南韓在戰略物資的管理上不夠徹底，日本政府採取出口管制也是正當的處置。

另外早在 7 月 5 日時，日本自民黨安全保障調查會的小野寺五典會長，也在日本富士電視的節目中，提到朝鮮日報在 5 月 17 日的報導內容。在該則報導中指出「有可能被用於大規模毀滅性武器 (WMD) 製造的戰略物資，正大量從南韓非法出口」。

而面對這些指控，南韓產業通商資源部回應，日本媒體所引用的這些「未經許可而遭舉發的現狀，是南韓政府每年所公布的資料。而這樣的作法，也正是南韓的出口管理制度，運作透明的佐證」。該部會的官員表示「遭到舉發的氟化氫原產地並非來自日本，而是韓國及中國」。

根據韓媒報導，南韓產業通商資源部的資料透露出，在 2017 年 12 月 27 日與 2019 年的 1 月 3 日，氟化氫分別被違法出口到越南及 UAE。而在氟化氫的用途方面，可使用於 VX 神經毒劑的製造過程。