萬眾歸心？為什麼拉加德會是ECB總裁最好人選

歐盟提名拉加德 (Christine Lagarde) 出任下一任歐洲央行總裁，曾擔任法國財長的她，被認為是最適合接棒德拉吉 (Mario Draghi) 的人選，除了經驗豐富之外，各國官員都對她深具信心。

於 2003 年至 2011 年任職歐洲央行總裁的特里榭 (Jean-Claude Trichet) 認為，拉加德在 2007 年至 2011 年擔任法國財長，以及接下來在國際貨幣基金會 (IMF) 董事總經理職務的 8 年經歷，是非常好的訓練。

加拉德的經歷與國際背景，讓歐盟官員對她抱有很高期待。雖然她不具備貨幣政策方面經驗，但包括特里榭在內，仍有不少歐洲財政或經濟官員支持拉加德。

克羅埃西亞財長 Zdravko Maric 認為拉加德是萬中選一之人，不但是優秀政治家也具備足夠的專業。立陶宛財長 Vilius Sapoka 則把歐洲央行形容為「火箭科學學院」，需要具備獨特技能的領導人來帶領這個特別的組織。輾轉產、官、學界的斯洛維尼亞財長 Andrej Bertconcelj 也盛讚拉加德的財政長才。

雖然整體經濟環境與貨幣環境的確在改變，但接受國外媒體採訪的歐洲各國財長，都認為拉加德未來將會延續目前歐洲央行的政策立場。

不過立陶財長 Sapoka 也直言，各國政府自己必需重新調整財政政策 ，以增進經驗成長；如果只是坐等歐盟委員會或歐洲央行的官員們來解決所有問題，未免太不實際。

近期有些央行官員承受了莫大的政治壓力，包括被土耳其總統厄多安突然開革的前央行總裁 Murat Cetinkaya；美國聯準會主席鮑威爾 (Jerome Powell) 也經常被川普嚴厲批評。不過特里榭對歐洲央行運作的體制頗有信心，他認為拉加德不會陷入相同困境，因為歐盟的法規有明定央行與其他歐盟機構的互動範圍。

拉加德獲得提名後，還需經過歐洲議會、歐盟委員會的核准，才算正式獲得這個職務。德拉吉的任期將於 10 月 31 日結束，預期拉加德的提名案，將會在 10 月份歐盟領導人峰會當中被討論。