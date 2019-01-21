人口紅利不再？2018年中國勞動人口減少 史上首見

根據《彭博社》報導，中國國家統計局數據顯示，2018 年新生兒數量，較 2017 年減少約 200 萬人，創 1961 年以來新低；另，陸媒報導稱，去年中國勞動人口亦出現下滑，為史上首見。

去年中國新生兒人數減少約 200 萬，至 1523 萬人，連續第 2 年衰退；人口統計學家 He Yafu 表示，該數據為 1961 年以來最低水平。

新生兒人數降至 1523 萬人，是中國自 1980 年實施一胎化政策以來，出生人數最少的一次。

2016 年末，中國實施二胎化政策，但 2017、2018 兩年，新生兒人數接連下滑，顯示該政策效果正在消退。

此外，去年中國勞動人口僅 7.75 億人，低於 2017 年的 7.76 億人，為史上首次衰退。

上述數據引發對中國經濟成長趨緩的擔憂，雖然政府陸續祭出刺激措施，但該國經濟擴張速度，已降至金融海嘯以來最慢。

He Yafu 建議，中國不只該徹底鬆綁計畫生育政策，更應制定鼓勵生育措施，「長期偏低的生育率，將對經濟、社會，帶來一系列負面影響，老齡化現象日益嚴重，勞動力持續減少，撫養比也將隨之攀升。」

He Yafu 稱，在婦女生育意願降低的情況下，預估未來幾年，中國新生兒人數，恐持續下滑。