出口衰退發酵 陸6月服務業PMI創4個月新低

今 (3 日) 財新公布 6 月份中國服務業 PMI 為 52，比 5 月份下滑 0.7 個百分點，創下今年 3 月以來新低。

由於之前公布的 6 月份財新中國製造業 PMI 下降至 49.4，兩大產業 PMI 均下滑，拖累 6 月份財新中國綜合 PMI 為 50.6，較 5 月份下滑 0.9 個百分點，創下 8 個月新低。

財新公布的服務業和綜合 PMI 走勢與中國統計局公布的走勢相當，中國統計局公布的 6 月服務業商務活動指數為 53.4，比 5 月下滑 0.1 個百分點；綜合 PMI 則是 53，下滑 0.3 個百分點。

財新最新服務業 PMI 內容顯示，6 月份經營活動指數下降至四個月新低，但仍保持在擴張區間；新業務指數則比前一個月回升，企業普遍表示新業務成長的因素在於政府政策支持，客戶消費上升。關於銷售成長的原因，也有部份企業反映是新產品問世，及市況有所好轉。

至於海外新訂單方面，新接海外業務指數下滑至衰退區間，創九個月新低，反映出全球需求疲弱，加上中美關稅問題，導致新增出口訂單量出現下降。

就業指數方面則是連續第二個月下滑，來到三個月低點，只略高於臨界點。部分企業指出，有因工作量增加而擴大招募員工，但也有一些企業指出在員工自願離職後沒有再招聘新員工。

財新智庫莫尼塔研究董事長鍾正生表示，6 月份中國經濟下滑壓力增加，中美貿易爭議對企業信心形成較強烈的衝擊，即使短期出口所受到的衝擊尚未完全顯現，但後市不容樂觀。而中國政府推出的穩增長政策，可能將著眼於新基建、消費與高品質製造業。