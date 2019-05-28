阿里巴巴赴港掛牌？ 最快下半年見真章

外電報導指出，根據消息人士透露，阿里巴巴正考慮在香港進行二次公開發行，募資金額將高達 200 億美元。這項交易將使中國投資人想買進阿里巴巴股票更為便利，同時也拓寬阿里巴巴募資管道與提升流動性。

該匿名消息人士指稱，阿里巴巴正就赴香港二次掛牌與顧問團進行商議，目標是希望在 2019 年下半年就能向香港證監會提交一份上市申請。不過，這項計劃目前還處在初步階段，未來還會產生變化。

阿里巴巴對該消息不予評論。

圖: 東方財富網, 阿里巴巴月線走勢

之前，阿里巴巴在 2014 年赴美上市，當時的募資金額達 250 億美元（含超額認購權），創下美股新紀錄。

阿里巴巴在赴美掛牌前，一度想在香港上市，但最後因其同股不同權的股權結構與港交所機制不符，才轉向美國上市。

但也因為港交所錯失阿里巴巴掛牌機會，使得港交所開始修訂上市規章。在去年時公布新規定，允許雙重股權結構公司在香港掛牌。之後，小米和美團點評分別於去年 7 月和 9 月成為登陸港交所的同股不同權上市公司。

港交所總裁李小加於上個月份就透露出阿里巴巴回歸香港市場的意圖，他指出：「阿里巴巴 100% 會回來，只是時間長短問題。而阿里巴巴在香港掛牌，中國投資人就可以利用互聯互通機制購買其股票。」

此外去年中國主管機關也釋放明顯訊號，歡迎在海外上市的科技大廠回歸 A 股。不過這些企業想回歸必須繞過複雜的法律和監管程序，而發行中國存託憑證（CDR）可能是一種「捷徑」。至於 CDR 相關規定，中國證監會已表示很快將對外公布。