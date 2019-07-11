安全、性價比高 美國政府放行大疆無人機

中國媒體今 (11) 報導指出，在經過 15 個月的評估後，美國內政部確認大疆無人機符合技術與風險要求，沒有數據外洩的風險，並同意內部使用，但目前只限於「政企版」無人機系列。

(圖片: AFP)

美國內政部指出表示，經過他們的市場研究，美國國內目前還沒有可用的替代品，無論是在價格、性能、可靠性及拓展性方面，其他產品都不如大疆無人機具競爭力。

而大疆方面也證實該消息的真實性，並做出回應表示，大疆持續不斷地改良軟硬體，以滿足客戶不斷變化的數據安全需求。美國內政部這次報告對於大疆是極大的肯定，且認同大疆多年來在數據安全管理方面的努力。

美國內政部測試的是，大疆 Matrice 600 Pro 和「禦」Mavic Pro 的政企版無人機系列，包括飛行器的飛行性能、有效載荷和資料安全管理性能。

此外，美國內政部也指出，已與大疆合作超過兩年，雙方共同創建一個無人機解決方案。美國內政部同意下屬機關使用大疆客製化的飛行器及軟體，且經過測試，已確認飛行器符合安全標準。

美國專家指出，美國內政部的報告對於努力證明客戶數據安全的大疆來說，邁出至關重要且積極的一步。由於美國政府和工業所從事的機密性任務都依賴大疆的產品，再加上大疆打入美國市場後立即奪下龍頭地位，並擴大優勢，種種因素也導致該公司近年來一直在接受密集審查。

不過該專家也指出，從美國內政部的報告可以看出，美國內政部只信任目前測試的大疆「政企版」系統，至於升級後的版本還是需要重新接受測試和審查。

大疆為了配合「美國製造」，及取得美國政府對自身產品的信任，在上個月底已宣布將在美國加州生產無人機，且該生產線只組裝「禦」系列機型，而組裝後的產品全數在北美市場銷售。